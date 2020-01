España se sitúa en el Top5 de países europeos que comparten más contenidos sobre innovación en Twitter Comunicae

jueves, 16 de enero de 2020, 14:19 h (CET) La innovación interesa y mucho en nuestro país, Así lo demuestra el último Informe de Innovación de Talent Garden. En este estudio anual de las conversaciones que se generan en Twitter en Europa relacionadas con la palabra innovación, España se sitúa en el Top5 Por detrás de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, España es el quinto país europeo con más tweets (85.861 tuits) sobre innovación durante el año pasado, de 24.458 usuarios únicos (55% hombres y 45% mujeres).

Las tres ciudades españolas que lideran las conversaciones en Twitter sobre innovación, con casi el 30% de los tuits, son, por este orden: Barcelona, Madrid y Sevilla.

"En España es claro que desde hace años la innovación es un tema en boca de todos, innovación desde el punto de vista del aprendizaje y formación; innovación para ser más competitivos como empresas y emprendedores, etc. Talent Garden ha llegado a España hace menos de un año con el objetivo de fomentar el avance tecnológico y digital a través de nuestros campuses", explica Isabel Salazar, Country Manager de Talent Garden España.

Cuando se tuitea sobre innovación en nuestro país, los 4 hashtag más utilizados: #ai, #startup, #iot y #bigdata.

En Europa, se publicaron 882.458 tweets sobre innovación de 180.529 usuarios únicos (59% hombres y 41% mujeres) con cientos de hashtags. La palabra innovación está vinculada a temas que rodean a las tecnologías emergentes que impactarán en nuestras vidas, especialmente a aquellas que tienen que ver con los avances en la Inteligencia Artificial y sus capacidades en el sector sanitario y financiero, entre otros.

A partir del análisis realizado por Talent Garden también se han podido desgranar los tres hilos de discusión clave que han catalizado el mayor número de conversaciones en España en 2019: El Nou Camp 5G del FC Barcelona, el premio Call for Code 2019 a la startup Prometeo y el Mobile World Congress de Barcelona.

El emblemático Nou Camp, sede del FC Barcelona, se convertirá en el primer estadio europeo con cobertura 5G gracias a un proyecto, desarrollado por el FC Barcelona y Telefónica, que permitirá a los espectadores tener una experiencia de inmersión con gafas de Realidad Virtual.

En segundo lugar, se encuentra el premio Call for Code 2019 Global Challenge a la startup española Prometeo, anunciado en octubre de 2019 por IBM. El equipo de Prometeo (una enfermera, un bombero y tres desarrolladores) ha desarrollado una solución de hardware y software de seguridad personal que ayudará a proteger a los bomberos: un dispositivo del tamaño de un teléfono inteligente que se sujeta al brazo

del bombero para medir la temperatura, el humo y la humedad. La aplicación monitoriza los efectos acumulados del humo y otras sustancias tóxicas para la salud de los bomberos, pues la temperatura, la humedad y la concentración de humo se recogen en tiempo real.

Por último, no podía faltar el Mobile World Congress (MWC), el mayor evento mundial de la industria móvil, que se celebra en Barcelona desde 2006. En su última edición, Amina J. Mohammed, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas, señaló en un memorable discurso que la tecnología y la innovación están para servir a la humanidad. En su opinión, "si queremos que la tecnología permita una sociedad equitativa, pacífica y justa, tenemos que encontrar nuevas formas de reunir a los gobiernos, la industria y la sociedad civil para impulsar las oportunidades y gestionar mejor las consecuencias negativas".

