EnchufeSolar impulsa la energía solar con un modelo de negocio competitivo en forma de franquicia

jueves, 16 de enero de 2020, 11:39 h (CET) EnchufeSolar la empresa de referencia en energía solar fotovoltaica, apuesta por una fuerte expansión en el territorio nacional con el respaldo de Tormo Franquicias Consulting "Debemos concienciar al conjunto de los agentes públicos y privados, así como a la ciudadanía, del valor del autoconsumo para promover una sociedad más sostenible, reducir los efectos del cambio climático y, en definitiva, permitir una transición hacia un nuevo modelo de energía limpia", afirma Daniel Montilla CEO de EnchufeSolar.

EnchufeSolar ha apostado por un concepto de negocio que ofrece varios tipos de soluciones energéticas, realizando un asesoramiento y un estudio adecuado a cada caso. Su proyecto se orienta a todo tipo de sectores interesados en la sostenibilidad y energías renovables.

Desde la Consultora Tormo Franquicias Consulting se valora esta marca como una gran oportunidad de inversión, ya que actualmente el sector de las energías renovables supone una apuesta de futuro exitosa. La sociedad, concienciada por el problema medioambiental, busca nuevas alternativas de abastecimiento energético. Los países dan apoyo gubernamental poniendo en marcha acciones que contribuyen a un proceso de transición hacia el uso de la energía renovable y sostenible.

En España, en el último año, se ha triplicado el autoconsumo de energía sostenible, en gran medida gracias al nuevo marco normativo y a la reducción de costes de este tipo de inversiones.

EnchufeSolar se encuentra en plena expansión nacional. Su capacidad de negociar acuerdos con grandes empresas del sector le permite crecer de forma estable y rápida. La enseña tiene como valor diferencial un amplio canal de distribución fiable y de calidad, además de un gran número de puntos de venta que le hacen ser una de las enseñas más competitivas del mercado.

Cuenta con potentes proveedores presentes a nivel internacional como Yingli Green Energy Europe, que amplía el catálogo de productos, dando mayor soporte y servicio a los españoles.

EnchufeSolar ofrece varios tipos de proyectos relacionados con la eficiencia energética y enfocados a todo tipo de sectores: empresas de servicios, industriales, del sector primario y el consumo particular. Todos ellos están respaldados por una importante labor de investigación y desarrollo. La empresa realiza una importante inversión en recursos de innovación sostenible y en procesos que mejoran la optimización y rentabilidad de las instalaciones.

Para continuar la expansión de su proyecto los propietarios de EnchufeSolar han decidido franquiciarla, permitiendo a los inversores y emprendedores adquirir una filosofía de empresa que aporta soluciones tecnológicas vanguardistas en el área de la microgeneración renovable y movilidad sostenible.

La compañía ofrece a los franquiciados un negocio con visión de futuro, rentable y bien conocido, por una inversión mínima de tan solo 17.900 €, prestando un asesoramiento y apoyo continuo, como la gestión integral de medios online, publicidad, diseño, exclusividad geográfica para limitar la competencia entre distintos franquiciados, etc.

Para más información sobre la franquicia, no dudar en ponerse en contacto con el departamento de expansión de Tormo Franquicias Consulting, desde donde se ayudará en todo lo que se necesite.

