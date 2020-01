Los Beatles viajan hacia la Estrella Polar, desde Robledo de Chavela

El próximo 1 de febrero, en el teatro del centro Cultural El Lisadero, de Robledo de Chavela, se recordará el envío del mensaje interestelar con la canción 'Across de Universe' (2008) A caballo entre la efeméride del 50 Aniversario de la Conquista de la Luna, (20 de julio de 2019) en la que la que como en una ocasión reconoció incluso el propio Armstrong, "Madrid fue fundamental", y la famosa frase "Houston tenemos un problema", pronunciada el 13 de abril de 1970, próximamente hará 50 años, en la que Robledo tuvo la misma transcendencia, el Ayuntamiento de Robledo de Chavela, en colaboración con el Centro de Entrenamiento y Visitantes (CEV), creado por NASA, junto con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), volverá a poner sobre el tapete la relación del municipio con el Espacio, y, por lo tanto, con algunos de los momentos más trascendentes de la historia de la humanidad. "La intención del Ayuntamiento es acercar a la ciudadanía esos momentos históricos a los que Robledo de Chavela contribuyó decisivamente. En este sentido, nuestra relación con el Espacio es un activo que, sin duda, merece la pena dar a conocer", valora Fernando Casado, alcalde de Robledo de Chavela.

De este modo, el próximo 1 de febrero, sábado, Ayuntamiento y CEV van a rememorar en el Teatro Municipal del centro cultural El Lisadero, de Robledo de Chavela, el lanzamiento del mensaje interestelar 'Across the Universe' (4 de febrero de 2008). La información sale precisamente hoy, con motivo de la celebración del Día Mundial de Los Beatles (16 de enero).

Para recordar la efeméride, se ha organizado un evento, abierto al público, en el que dos de los ingenieros que trabajaban entonces en la estación de seguimiento de Robledo de Chavela, Jesús Portero, responsable del lanzamiento de mensaje, y Carlos González Pintado, español cuya labor de seguimiento desde Madrid le hizo partícipe del éxito de la misión espacial más importante habida hasta aquel momento como fue la de la conquista de La Luna (1969); que también siguió paso a paso la experiencia del Apolo XIII y el rescate de sus astronautas, e igualmente presente en la Estación de Robledo de Chavela aquel día de 2008 como Jefe de Operaciones, contarán la experiencia. Por supuesto, no faltará la reproducción, por parte del Grupo Aguado&Robles, de la famosa canción de The Beatles, escrita por John Lennon, y varias más, que interpretarán a la finalización de la conferencia.

El mensaje interestelar de radio salió desde la gran antena 63, de 70 metros de diámetro, con la canción 'Across the Universe' de The Beatles desde Robledo de Chavela. Digitalizada, comprimida, y convertida en bloques de comandos –se transmitieron 9.400 en ocho minutos-, fue enviada en la madrugada del 4 al 5 de febrero de 2008, a las 00:00 UTC por la NASA, 01 de la mañana, hora local en Madrid, en dirección a la Estrella Polar, icónica, por ser la guía de los navegantes y viajeros a lo largo de la historia, y las más brillante de la constelación de la Osa Menor, a 431 años-luz de la Tierra. La canción viaja ahora por el espacio a 300.000 kilómetros por segundo. En la actualidad, el mensaje está a 11,95 años luz de La Tierra, fuera ya de nuestro sistema solar. Ha sido la única transmisión de estas características que ha hecho la NASA en sus 61 años de historia desde sus tres estaciones de seguimiento del Espacio Profundo, "y hemos tenido el honor de hacerla nosotros", dice González Pintado.

La fecha de la transmisión fue elegida para celebrar el 40 aniversario de la grabación de la canción (1968), el 45º aniversario de la creación de esta red del espacio profundo (DSN en sus siglas en inglés) –Robledo de Chavela es una de las tres estaciones del mundo que pertenecen a la red, estando las otras en Canberra (Australia) y California (USA)-, y el 50 aniversario de la NASA, a partir de una idea del historiador de The Beatles, Martin Lewis, quien invitó a todos los fans de grupo de Liverpool a reproducir la canción mientras se transmitía hacia la estrella, como una forma de "crear una convergencia armónica" alrededor de la Tierra y en todo el universo. La idea obtuvo el refrendo de Paul McCartney, Yoko Ono, y Apple Records, después de que anteriormente no se hubiera podido incluir música del grupo británico en la Sonda Voyager 1, lanzada al espacio en 1977. Paul McCartney felicitó a la NASA por la iniciativa, y pidió que mandaran un saludo de su parte a cualquiera que estuviera por ahí. Yoko Ono afirmó que la transmisión "marcaba el principio de una nueva era en la que un día nos comunicaremos otros planetas".

'Across the Universe' es una canción de The Beatles compuesta por John Lennon en 1968, pero acreditada como Lennon-McCartney, que fue incluida primero en el álbum 'No One's Gonna Change Our World' (1969) y posteriormente en 'Let It Be' (1970), de cuya publicación se cumplen, en 2020, también 50 años.

En algo más de 419 años, el mensaje alcanzará la Estrella Polar. "Llegar, llegará. Que haya alguien que sea capaz de rescribirlo y determinar lo que es, son elucubraciones", dice González Pintado. "Es poco probable que alguien la decodifique, pero no es imposible. No creo que se convierta en un 'hit parade' del universo, pero sí es posible que alguna otra forma de vida la escuche", termina Portero.

En la actualidad, la estación del espacio profundo de Robledo de Chavela sigue en activo, comunicándose con frecuencia con la sonda Voyager 1, actualmente ya fuera del sistema solar –ahora transmite información sobre la heliopausa, o el lugar del espacio donde la radiación solar se equipara a la cósmica- recibiendo y enviando comunicaciones, de manera coordinada con las otras dos estaciones del espacio profundo en Canberra (Australia) y California (EEUU), considerando como tal todo aquello que está más allá de La Luna, como las sondas que la NASA ha enviado a todos los planetas del sistema solar.

Próximamente, el Ayuntamiento de Robledo de Chavela, junto con el Ateneo de Robledo Antoniorrobles organizará nuevos eventos en los que recordará la efeméride del Apolo XIII, y los cinco angustiosos días en los que, después de la explosión de uno de los tanques de oxígeno de la nave, se pasó de un 12% de probabilidades de supervivencia de los astronautas, a un 55% en el momento de la reentrada en la atmósfera, y al éxito final.