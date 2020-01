La compañia de luz OVO Energy llega a España para acelerar la descarbonización del mercado energético Comunicae

miércoles, 15 de enero de 2020, 16:19 h (CET) El mayor operador energético independiente del Reino Unido alcanza los 5 millones de clientes e inicia su internacionalización tras adquirir la cartera del histórico proveedor británico SSE. La multinacional apuesta por la tecnología puntera para ofrecer una energía 100% renovable a bajo precio, con el objetivo de contribuir al avance hacia una sociedad libre de carbono La compañía de luz OVO Energy, es la mayor comercializadora independiente de energía de Europa y ha llegado a España para acelerar la transición del mercado español hacia un modelo energético libre de carbono. España forma parte del primer paso en la internacionalización de la empresa, que apuesta por la tecnología para ofrecer a sus clientes energía 100% renovable a bajo precio, con el objetivo de contribuir al avance hacia una sociedad libre de carbono.

Fundada hace 10 años, OVO Energy ha crecido hasta convertirse en el mayor proveedor independiente en el Reino Unido, desarrollando la tecnología necesaria para proporcionar energía limpia a precios competitivos y apoyando innovaciones como la calculadora de carbono, los cargadores “Vehicle to Grid” (V2G) para vehículos eléctricos o la calefacción eléctrica inteligente. La compañía está dirigida por su fundador Stephen Fitzpatrick y, en su primera apuesta internacional, OVO Energy ha elegido iniciar su actividad en los mercados de España, junto a Francia y Australia.

Una compañía joven y consolidada

OVO Energy está utilizando su tecnología para ayudar a otras compañías energéticas a hacer la transición hacia el futuro. OVO Energy ha adquirido el negocio minorista del histórico proveedor del Reino Unido SSE, elevando su número total de clientes a 5 millones y consolidando su posición como uno de los principales operadores del mercado energético británico.

En palabras del CEO de OVO Energy en España, Juan Sureda: “Me uní a OVO Energy porque quiero marcar la diferencia. El futuro va a pertenecer a una nueva generación de compañías energéticas, sin ataduras con el pasado, capaces de escuchar a los consumidores y de proporcionarles las herramientas que necesitan para luchar contra el cambio climático". Sureda (Barcelona, 1980) es licenciado en Ciencias Ambientales por la UdG y MBA por IESE, ha desarrollado su trayectoria en Bain & Company -en las oficinas de Madrid, Nueva York y Los Ángeles- y fue durante cinco años CEO de Westwing en España.

Por su lado, el Director de Estrategia de OVO Energy, Toby Ferenczi, afirma: "Necesitamos avanzar en la transición energética lo más rápido posible. En OVO Energy hemos desarrollado la tecnología para conseguirlo y estamos comprometidos con ayudar a los consumidores españoles a vivir libres de carbono".

Tecnología de primer nivel para avanzar en la transición energética

La crisis climática es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad tras décadas de dependencia de los combustibles fósiles. La misión de OVO Energy es apostar por la energía limpia y asequible para todos, ayudando a sus clientes y al conjunto de la sociedad a hacer la transición hacia un estilo de vida libre de emisiones de carbono.

España es uno de los mercados de electricidad más grandes de Europa. Hoy, los clientes de OVO Energy en España ya se están beneficiando de electricidad 100% verde, de tarifas eléctricas sencillas de entender que permiten un ahorro de hasta 135 euros anuales, y de un excelente servicio de atención al cliente operado desde España. En un futuro cercano, los clientes de OVO Energy se beneficiarán de innovadores productos y servicios que les permitirán reducir aún más su factura de la luz, optimizar el consumo y reducir emisiones en todas las facetas de sus vidas.

En septiembre de 2019, OVO Energy lanzó el Plan Zero, un manifiesto sobre cómo la empresa eliminará sus propias emisiones de carbono para 2030 y sobre cómo ayudará a sus consumidores a reducir a la mitad las emisiones de carbono derivadas de su estilo de vida. OVO Energy trabajará para que sus clientes se conviertan en participantes activos en una nueva red eléctrica más resiliente, más flexible y más inteligente, que les permita jugar un papel clave en la transición a un mundo libre de carbono.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.