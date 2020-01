La Fundación Adecco estrena 2020 con más de un centenar de empleos para personas con discapacidad Comunicae

miércoles, 15 de enero de 2020, 15:27 h (CET) Se demandan perfiles muy diversos en distintos sectores: Servicios Generales, industria, logística y transporte y hostelería. Los interesados deben registrar su candidatura en https://empleo.fundacionadecco.org/ e inscribirse en las ofertas que sean de su interés Con el fin de la campaña de Navidad y las rebajas finalizan muchos de los contratos firmados durante los últimos meses, dejando importantes descensos en la afiliación a la Seguridad Social y un aumento de desempleo. La llegada del invierno tampoco parece óptima para las oportunidades laborales en un mercado como el nacional. Sin embargo, resulta un error aparcar la búsqueda de trabajo a estaciones tradicionalmente más favorables, ya que los profesionales que consigan engancharse al mercado en el primer momento del año, incrementarán sus oportunidades de permanecer en el mismo a lo largo de todo el ejercicio.

Por otra parte, muchas empresas reactivan sus planes de negocio y sus estrategias de Diversidad & Inclusión, marcándose el propósito de cumplir, en el nuevo año, la obligación legal que exige la contratación de un porcentaje de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%.

Así, los 143.553 desempleados con discapacidad que hoy se contabilizan, deben estar muy atentos a todas las ofertas disponibles durante estos primeros meses del año.

116 oportunidades profesionales

Con el lema #VuelveATrabajar -tras la campaña de Navidad-, la Fundación Adecco pone a disposición de sus beneficiarios 116 ofertas de empleo para personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Canarias, Navarra y País Vasco.

Estas ofertas se concentran, principalmente, en este “TOP 5” de sectores: Servicios Generales (25,9%), industria (17%), área comercial (15,3%), hostelería (8,4%) y logística y transporte (7,1%),.

Los interesados deben registrar su candidatura en https://empleo.fundacionadecco.org/ e inscribirse en las ofertas que sean de su interés. Pueden filtrar por palabra clave, área geográfica o distancia con respecto a su lugar de residencia.

Los perfiles más demandados

¿Y cuáles son los perfiles que se demandan? El área de Servicios Generales, que es la que registra un mayor número de ofertas, demanda principalmente administrativos y auxiliares administrativos.

En segundo lugar, la industria aglutina el 17% de las ofertas, destacando posiciones como operario de producción o técnico de mantenimiento.

El área y el puesto de comercial también acaparan un importante número de ofertas (15,3%) motivado, en parte, por la reactivación de las estrategias de negocio con el arranque del año, la implementación de nuevos productos y la necesidad de profesionales que amplíen el mercado hacia nuevos horizontes.

También, y a pesar de la estación invernal, la hostelería no se desinfla en el mercado nacional, con un 8,4% de las ofertas de empleo, en puestos como camarero o ayudante de cocina.

Por último, un 7,1% de las ofertas pertenecen al sector logística y transporte, demandando perfiles como administrativos de logística, mozos de almacén o repartidores.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

Personas con discapacidad, mayores de 45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género y otros grupos en riesgo de exclusión social.

