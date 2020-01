La Comunidad Valenciana es la tercera región donde más ha crecido la contratación indefinida en el último año

Hace unas semanas, el Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, presentó la primera parte de su II Monitor Anual Adecco de Ocupación: un detallado análisis de la evolución del empleo según la ocupación en España , centrado en los rasgos demográficos de los nuevos ocupados.



En esta segunda entrega del VII Monitor Anual Adecco de Ocupación, se analizará el perfil socioeconómico de los nuevos ocupados : para conocer qué sectores han acaparado la creación de más puestos de trabajo y qué tipo de empleo se ha creado (por cuenta ajena o propia) y si la contratación está siendo temporal o indefinida. En el presente análisis nos centramos en el caso de la Comunidad Valenciana.



Como ya se vio hace unos días, el número de ocupados en la Comunidad Valenciana alcanza actualmente a 2,1 millones de personas. En los últimos doce meses, el número de ocupados en nuestra comunidad ha aumentado en 43.300 personas, lo que supone un incremento interanual de un 2,1%. Con este, suman 22 los trimestres consecutivos con incremento interanual del empleo en la autonomía, hecho que no se registraba desde junio de 2008.



Así se ha distribuido la creación de empleo en la autonomía valenciana, según las variables socioeconómicas: sector, empleo asalariado o por cuenta propia, y tipo de contratación (indefinida o temporal).



Empleo según situación profesional Si separamos los empleos en dos grandes categorías, asalariados y no asalariados, se aprecia que todos los nuevos empleos creados en la Comunidad Valenciana en los últimos doce meses pertenecen a la primera. Así, el número de asalariados ha tenido un incremento interanual de 45.900 personas (+2,7%), mientras que los empleos por cuenta propia han caído en 2.400 (-0,7%). Es una dinámica similar a la vivida a nivel nacional donde también ha caído el empleo por cuenta propia (-0,3%) mientras ha crecido el de los asalariados (+2,2%).



Sin embargo, dentro de los no asalariados hay diferencias: mientras ha bajado el número de empleadores valencianos (caída interanual de 4.700 personas; -3,4%), se ha incrementado la cantidad de autónomos (no tienen personal a cargo; aumento de 800 personas, con una subida interanual de un 0,4%) y la cantidad de Otros (miembros de cooperativas y personas que ayudan en el negocio familiar sin remuneración; 1.500 personas más, equivalente a un aumento de un 11,8%).



También en la media española el grupo de empleadores ha caído (-1,4%) y el de autónomos ha crecido (+0,4%). La diferencia también está en que a nivel nacional el número de ocupados por cuenta propia de la categoría Otros ha bajado (-3,6%).



Entre los asalariados valencianos, todo el empleo se ha originado en el sector privado, que ha aumentado la contratación un 3,2% interanual (46.000 personas más, el sexto mayor incremento autonómico). En el sector público, en cambio, el número de asalariados se ha reducido ligeramente, un 0,1% (200 personas menos). Un año atrás, era la tercera autonomía donde más crecía la contratación pública (+13,8%).



El aumento del empleo asalariado privado es mayor al de la media nacional (+2,2%), pero la Comunidad Valenciana se diferencia porque en el total de España el empleo público sí ha crecido (+1,9%).



En otras cinco autonomías además de la valenciana, y al igual que en el total de España, se ha registrado un aumento en el número de asalariados junto con una caída en el colectivo de no asalariados: Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia. Otras siete autonomías exhiben un aumento simultáneo en el número de asalariados y no asalariados: Andalucía, Aragón, Extremadura, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Navarra y el País Vasco.



Por su parte, Asturias, Baleares y Canarias se distinguen por ser las únicas autonomías donde se ha reducido simultáneamente el número de asalariados y el de no asalariados. La Rioja, finalmente, es la única que presenta una caída en el empleo asalariado y una expansión en el colectivo de trabajadores por cuenta propia.



Desde el punto de vista de la situación profesional, tenemos que los 2,1 millones de ocupados valencianos se corresponden con 1,75 millones de asalariados y 351.500 no asalariados. A su vez, los trabajadores por cuenta ajena se dividen en 1,46 millones de asalariados en el sector privado y 290.000 en el sector público.



Por su parte, los no asalariados pueden desagregarse en 202.300 autónomos, 135.000 empleadores y 14.200 personas en otras situaciones.



El peso del empleo asalariado dentro de la ocupación total en la Comunidad Valenciana es ahora de un 83,3%, más bajo que la media nacional (84,5%). Sin embargo, en comparación con los datos de 2008, el peso de los asalariados se ha incrementado en 1,5 puntos porcentuales, aunque todo el incremento se ha ido a la mayor participación del empleo público.



En la Comunidad Valenciana, la participación en el empleo de los asalariados privados, de un 69,5% del total de ocupados, es 7 décimas más baja que en 2008. Pese a ello, exhibe una proporción mayor al promedio de España (68,2%). Solo hay cuatro comunidades en las que el empleo asalariado privado supone más del 70% de la ocupación total: Madrid (73,3%), Cataluña (72,2%), Canarias (71,5%) y Baleares (70,7%). Extremadura es la única región en la que el peso del empleo asalariado privado es inferior al 60%, con un 55,6%.



Distinto es el caso del empleo público, cuyo peso ha aumentado en todas las regiones excepto en Canarias y Extremadura. En la autonomía valenciana el aumento es de 2,2 puntos porcentuales, por el cual se sitúa en un 13,8%. Es, pese a su aumento, una proporción más baja que la media de España (16,2%) y la tercera menor a nivel autonómico: Baleares (12,3%) y Cataluña (13,1%), son las únicas dos que presentan una proporción inferior a la valenciana. Extremadura (23%) y Asturias (20%) son las dos comunidades en las que el empleo público supone una mayor proporción de la ocupación total.



El segmento de no asalariados supone un 16,7% del empleo total, 1,2 p.p. superior a la media nacional (15,5%) pero 1,5 puntos porcentuales menos que en 2008. Desde entonces los autónomos han reducido su peso en el empleo total en 6 décimas, hasta el 9,6%, mientas que las Otras situaciones, que ahora dan cuenta de apenas un 0,7% del empleo total, han perdido 8 décimas en la región. Los empleadores han cedido una décima en el empleo total de la comunidad, para quedar en un 6,4%, que es la mayor proporción a nivel autonómico y se compara con una media nacional de un 4,9%.