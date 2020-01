2019 fue el año más caluroso para los océanos del mundo desde que existen registros Así lo ha confirmado el estudio publicado en la revista Advances in Atmospheric Sciences Redacción Siglo XXI

De acuerdo con un nuevo estudio publicado en la revista Advances in Atmospheric Sciences, 2019 fue el año más caluroso registrado para los océanos del mundo. La temperatura de la superficie terrestre también registró el año pasado su segundo año más caluroso que se haya registrado, a medida que la crisis climática conduce al calentamiento de los océanos y de la atmósfera de la Tierra.

