​FITUR 2020, del 22 al 26 de enero, en Madrid ​La sostenibilidad, la tecnología y la especialización, seguirán siendo ejes principales de FITUR Jaime Ruiz de Infante

miércoles, 15 de enero de 2020, 14:50 h (CET) La Feria Internacional de Turismo 2020 celebra su 40º aniversario con una edición más profesional e internacional, ampliando su superficie de exposición con 10 pabellones.



La sostenibilidad, la tecnología y la especialización, seguirán siendo ejes principales de FITUR; se espera superar los resultados obtenidos en la última edición, que congregó a más de 11.000 empresas expositoras de 160 países, 253.000 participantes y 9.150 reuniones de negocio.



Distribución de pabellones

En el pabellón 1 se concentrará la oferta de África; en el 2, Oriente Próximo; América en el 3; En el 4, Europa; Entidades y Organismos Oficiales Españoles, en los pabellones 5, 7 y 9; Empresas y Asociaciones en los pabellones 8 y 10.



Así mismo, FITUR seguirá profundizando en la especialización y en el crecimiento de algunas de las secciones recientemente introducidas, como FITUR CINE y FITUR FESTIVALES. La feria contará además con espacios monográficos ya consolidados, como son FITUR GAY (LGBT +) y FITUR SALUD, así como las secciones FITURTECHY y FITUR KNOW HOW, en las que la tecnología se muestra como herramienta imprescindible para el crecimiento del sector y el avance hacia el concepto del turismo inteligente.

