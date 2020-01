La limpieza de los baños siempre se ha hecho de forma incorrecta, según Colombiana de Limpiezas Comunicae

miércoles, 15 de enero de 2020, 11:55 h (CET) Limpiar el baño no es una tarea divertida ni fácil. A nadie le gusta frotar las superficies del baño o desatascar tuberías. Y la mayoría de veces que se realiza esta actividad, se suele hacer más mal que bien. Es cierto que los españoles le dan una importancia vital a la limpieza de sus casas y Colombiana de Limpiezas quiere echarles una mano Un estudio realizado por Panasonic, que consiste en una encuesta a 5000 personas de cinco países europeos (Alemania, España, Francia, Italia e Inglaterra) ha demostrado que las personas se pasan una media de 312 días al año limpiando. Esto significa que los europeos se pasan casi todo el año limpiando. En el caso de los españoles, la cifra es superior que los otros países encuestados.

El primer error que se comete a la hora de limpiar un hogar es utilizar el mismo producto para todo el baño. Por ejemplo, el uso del limpia-cristales o el multiusos para toda la limpieza del baño es un grave error ya que a pesar de que deje las superficies con un aspecto brillante, no se eliminan completamente aquellas bacterias que no son visibles.

Aun así, muchos estudios han comprobado que si no se utilizan los productos adecuados para limpiar la casa la limpieza y calidad del aire puede ser 500% peor que antes de limpiarla. ¿Qué se debe hacer en este caso? Colombiana de Limpiezas aconseja que se utiliza el limpia-cristales para limpiar los espejos y las ventanas o superficies acristaladas y se utilice un producto para desinfectar los demás elementos del baño y otro para quitar la cal.

Otro error que se comete con frecuencia es colocar la escobilla en su recipiente sin dejarla escurrir y secar después de limpiar el inodoro. Al hacer esto toda el agua que sobra de la escobilla se convierte en un nido de bacterias. Lo recomendable, según Colombiana de Limpiezas es dejar secarse la escobilla antes de guardarla en su recipiente.

Lo habitual al limpiar los aseos de la casa es limpiar las zonas que se ven a simple vista que están sucias, o las zonas del aseo que más se utilicen. Esto es un gran error ya que aunque hay zonas que no parecen estar sucias, hay muchas zonas que acumulan bacterias como por ejemplo las baldosas. Es muy aconsejable ir refrescando esas zonas y mantenerlas limpias para que a largo plazo no haga falta hacerles limpiezas a fondo, agresivas o incluso tener que cambiarlas.

Otros rincones que no se suelen limpiar bien en los aseos son los ventiladores. Estos aparatos acumulan mucho moho a causa de la humedad. Un buen truco para evitar que se acumule humedad en los ventiladores es que antes de ducharse se encienda el ventilador. De esta manera se evita que esa humedad se asiente e incluso toda la humedad del baño resultante de la ducha, desaparecerá. Otra buena idea es mantener las ventanas abiertas durante la ducha y después.

