Snom garantiza la mejor calidad de voz en los huddle rooms

miércoles, 15 de enero de 2020, 10:03 h (CET) Para estos nuevos espacios de reunión reducidos, e incluso improvisados, Snom dispone de la tecnología de alto rendimiento, rentable y escalable, perfecta para satisfacer cualquier exigencia de comunicación profesional A tenor de las nuevas necesidades de comunicación, impulsadas principalmente por la movilidad de los empleados y el teletrabajo, Snom, fabricante internacional de teléfonos IP premium para uso profesional y empresarial y soluciones para conferencias, ofrece la tecnología adecuada y adaptada a los nuevos requisitos. Con un alto rendimiento, rentable y escalable, perfecta para satisfacer cualquier exigencia de comunicación profesional, es idónea para empresas de nueva creación, pequeñas y medianas empresas, así como grandes corporaciones.

Efectivamente, nunca antes en la historia la gente ha comunicado tanto como hoy en día. Los expertos estiman que sólo en 2019 se enviaron unos 293.600 millones de correos electrónicos al día en todo el mundo. Para 2023 se estima que esta cifra aumente a 347.300 millones*. Al mismo tiempo, los empleados se están volviendo más móviles; las personas trabajan donde mejor les conviene: en la oficina, en casa, en las instalaciones de sus clientes o en movimiento. A pesar de esto, o quizás precisamente por esto, las reuniones internas están renaciendo en el mundo de los negocios, tomando especial fuerza el concepto de “Huddle Room”, pequeños espacios de reuniones rápidas, en el que ante todo, se busca promover la eficiencia: una conversación en persona es más eficaz que los mensajes digitales[i].

Ahora, más que nunca, el tiempo es oro

El tiempo es limitado y, en un espacio reducido e incluso improvisado, sólo se sientan a la mesa aquellos que realmente tienen algo que decir al respecto, ya sea en persona o por teléfono. No son necesarios los tediosos correos electrónicos de ida y vuelta. Cada uno dice brevemente lo que tiene que decir y eso es todo. Muchos lo han sospechado, y ahora se ha demostrado científicamente**. Una conversación personal es mucho más efectiva que la mensajería digital. Y ahora la distancia espacial ya no es un problema, desde la introducción de dispositivos para conferencias asequibles, de alto rendimiento y, al mismo tiempo, fáciles de usar, basados en un simple teléfono IP de escritorio.

“Muchas pequeñas y medianas empresas no disponen de medios para permitirse salas de conferencias perfectamente equipadas. En las empresas grandes, a menudo es necesario reservarlas con mucha antelación. Por lo tanto, convertir la propia oficina, o una oficina temporalmente vacía, en un huddle room, destinado a albergar reuniones rápidas se adapta mejor a la necesidad de flexibilidad que requiere la vida moderna” afirma Roman Hennes, Product Marketing Manager de Snom Technology GmbH. “El dispositivo A230 DECT-USB y el altavoz de extensión Snom C52-SP pueden convertir instantáneamente cualquier teléfono de sobremesa Snom equipado con puerto USB en una solución para conferencias rentable y versátil. Esto funciona en cualquier oficina, sin altos costes de inversión, esfuerzos técnicos o números de teléfono adicionales”

Calidad de voz y audio perfecto para reuniones más productivas

Efectivamente, los teléfonos de sobremesa Snom con adaptador DECT A230, combinado con altavoz/micrófono de extensión C52-SP, funciona con reducción de ruido y filtros de voz, ofreciendo así una calidad significativamente mejor que la de los altavoces del ordenador portátil.

Por lo tanto, los usuarios de los huddle rooms se benefician de la calidad de sonido HD del altavoz dúplex y del micrófono de primer nivel integrado en el C52-SP, características de calidad típicas a las que Snom presta una gran atención.

De igual modo, con Snom C520-WiMi, es posible lograr el audio perfecto gracias a un micrófono integrado y a dos micrófonos inalámbricos (DECT). De este modo, cualquier persona que se encuentre lejos del dispositivo base y desea asegurarse de que su voz se sigue oyendo claramente, puede utilizar uno de los dos micrófonos DECT portátiles desmontables Snom C520-WiMi. Gracias al Bluetooth integrado en el Snom C520-WiMi, también es posible emparejar un smartphone de modo rápido y sencillo.

Tanto si se trata de una llamada personal como de una conexión mediante altavoz en un huddle room, la comunicación verbal representa siempre el modo más eficaz de comunicar, y Snom dispone de las soluciones técnicas más adecuadas para ello.

