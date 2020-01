SAPPHIRA, fabricante de Aparatología de Estética, prosigue su rápida y arrolladora expansión en España Comunicae

miércoles, 15 de enero de 2020, 09:03 h (CET) Sapphira Privé, la cadena de belleza médico-estético presente a nivel internacional y nacional, prevé la apertura de más franquicias este 2020 en España tras el éxito rotundo de las expectativas barajadas el año anterior Sapphira Privé, la marca líder en el sector de medicina-estética avanzada concluyó el pasado 2019 con más de 12 aperturas de nuevos centros ubicados a lo largo de todo el territorio nacional de la mano de la consultora Tormo Franquicias Consulting.

La franquicia destaca por ofrecer a los consumidores tratamientos innovadores y efectivos respaldados con la última tecnología en aparatología electro-estética. Sapphira Privé emplea como factor diferencial su precio competitivo, combinado con sus 10 años de experiencia en el sector y una idea de negocio que ofrece tratamientos a medida de los pacientes, desde múltiples tipos de tratamientos faciales y corporales no invasivos, hasta tratamientos de medicina-estética avanzada.

La enseña potencia como ventaja competitiva su gran prestigio en el sector de la estética gracias a su amplia trayectoria profesional basada en la eficiencia, confianza y especialización como elementos clave para su expansión

Actualmente, Sapphira Privé cuenta con múltiples centros distribuidos alrededor de toda la geografía española: Cambrills, Madrid centro, Arrecife, Manacor, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Reus, Alicante, Barcelona, Pozuelo de Alarcón, etc.

Supone un modelo empresarial rentable y con gran oportunidad de éxito y crecimiento, ya que el margen de beneficios es muy amplio gracias a su oferta de mercado. Es un concepto de fácil gestión ideal para inversores o emprendedores, ya que la central ofrece un pack promocional para la apertura de nuevos centros irresistible.

La reconocida marca europea de Aparatología y Franquicias SAPPHIRA ofrece a los franquiciados un proyecto completo con dos líneas de negocio muy demandadas por la sociedad que supone una garantía de éxito. Además, la central permite a los nuevos emprendedores ampliar los tratamientos o actividades como, por ejemplo: dietética y nutrición, quiromasaje, etc. Poniendo a su disposición una enseña flexible cuyo objetivo se focaliza en la competitividad y atención al público y sus franquiciados.

El equipo multidisciplinar de la enseña considera fundamental el crecimiento profesional y económico de sus franquiciados, por ello, promueven un proyecto con grandes ventajas entre las que se encuentran las siguientes:

- Los franquiciados NO pagan canon de entrada, ni royalty mensual. El objetivo es disminuir al máximo los gastos y permitir la mayor ganancia en el menor tiempo posible.

- La central NO impone los precios de los tratamientos. El objetivo es que los franquiciados se conviertan en el centro más competitivo de su zona.

- Sapphira Privé, la marca fabricante mundial de Aparatología electro-estética, pone a disposición del franquiciado un plan renove con precios reducidos y especiales para la maquinaria.

La empresa valora nuevas franquicias a lo largo del año que viene, estimando buenas expectativas en base a los resultados obtenidos durante el año 2019, debido a la gestión y asesoramiento de la central con los franquiciados y a la gran acogida que presenta el lanzamiento de su pack promocional de apertura.

Para más información sobre la franquicia, no dude en ponerse en contacto con el departamento de expansión de Tormo Franquicias Consulting, que le ayudará en todo lo que necesite.

