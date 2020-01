El especialista Borja Iribarne explica los beneficios del CBD en las articulaciones Comunicae

miércoles, 15 de enero de 2020, 09:10 h (CET) El Cannabidiol, también conocido como CBD, es un cannabinoide procedente de la planta de Cannabis con una estructura molecular muy similar a la del THC. A diferencia de éste, sin embargo, no tiene efectos psicoactivos. Destaca, además, por su baja toxicidad,. La OMS (Organización mundial de la salud), en su informe de noviembre de 2017, concluye que el CBD no es en absoluto adictivo ni peli- groso El CBD, el componente del cannabis también conocido como Cannabidiol, es un eficaz compuesto medicinal. "Entre sus propiedades- explica Borja Iribarne, fundador de ProfesorCBD, el eCommerce español con mayor número de productos de CBD-, una de las principales es el efecto antiinflamatorio".

Esta cualidad antiinflamatoria es muy apreciada para el cuidado de las articulaciones, por ejemplo, tras un entrenamiento. Después de una sesión de entreno o tras la práctica de deporte, en ocasiones las articulaciones presentan molestias, dolores mode- rados e, incluso, pueden aparecer inflamadas. Para aminorar estas molestias, además de los estiramientos habituales y las medidas preventivas que todo deportista adopta, se puede incorporar también el CBD a la rutina deportiva.

El CBD es natural y no es tóxico y, además, la agencia mundial antidopaje (AMA) ha dejado de considerarlo como sustancia dopante al carecer de THC, por lo que su uso no provocaría un resultado postivo en un test antidopaje.

Es decir, que incluso los deportistas de élite pueden permitirse su uso sin temor a las consecuencias que ello pudiera acarrear en materia de sanciones.

Por sus propiedades analgésicas y antiinflamartorias, el CBD, que no provoca adicción, gana cada vez más adeptos entre los deportistas, pues constituye una alternativa natural a los remedios habituales. Tanto en aceites como en geles, constituye una opción muy interesante para tratar las posibles molestias ocasionadas por el entreno e, incluso, para prevenirlas.

También es útil su utilización en el caso de enfermedades que afectan a las articulaciones, como puede ser, por ejemplo, la artritis reumatoide, la artrosis, bursitis, o lesio- nes que no tengan que ver directamente con la práctica del deporte. En estos casos, las propiedades analgésicas y antiinflamatorias del cannabidiol son muy beneficiosas para aliviar los episodios de dolor e inflamación de una manera natural y efectiva. Incluso en cuadros de dolor crónicos se ha podido comprobar su eficacia, reduciendo significativa- mente los síntomas y, gracias a ello, mejorando sustancialmente la calidad de vida del paciente.

Además, al ser un producto cien por cien natural y no contar en su composición con adi- tivos ni disolventes, en CBD tiene un alta tolerancia en pacientes y apenas se dan efectos secundarios.

“El CBD presenta una muy baja toxicidad” - explica Iribarne- “por lo que puede ser utilizado sin reservas pues no genera adicción”.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.