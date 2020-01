Vidoomy refuerza su departamento de Recursos Humanos con Marta Busons como su nueva Head Comunicae

martes, 14 de enero de 2020, 17:30 h (CET) Vidoomy, la adtech española de video advertising, no para de crecer: Marta Busons pasa a ser la nueva Head of Human Resources como estrategia de fortalecimiento de sus departamentos centrales Vidoomy es una compañía especializada en difusión de vídeos publicitarios de grandes marcas en soportes premium a nivel global. Su core business consiste en dar servicio tecnológico a las campañas de vídeo publicitarias de modo que puedan ser mostradas en los sites y páginas web que forman parte de su inventario. Dentro de los anunciantes y medios que confían en los servicios aportados por Vidoomy se encuentran prestigiosas marcas y reconocidos medios de comunicación internacionales de distintos países del mundo.

Su formato slideres su producto más innovador y el que le ha dado a Vidoomy su éxito sin precedentes. El slider es un formato de reproducción de vídeo que permite que éste emerja por un lateral de la pantalla en la que está teniendo lugar la navegación por internet. Este formato, junto con el filtro de opiniones de Vidoomy que permite cribar qué vídeos mostrar al usuario de acuerdo a sus intereses, hace que haya una mayor conexión con el target al cual las campañas publicitarias van dirigidas.

El departamento de Recursos Humanos recibe la llegada de Marta Busons en el mejor momento posible: Vidoomy se encuentra en un periodo de expansión exponencial, tanto a nivel nacional como internacional, y su figura jugará un papel fundamental en la organización y desarrollo de sus planes de crecimiento. Los planes de Marta dentro de Vidoomy son diversos debido a la variedad de proyectos que llevarán a cabo durante 2020.

Sus funciones tendrán como objetivo principal impulsar el crecimiento de la compañía en todas las direcciones marcadas: desde la conformación de nuevos equipos comerciales en distintos países de Latinoamérica como el aumento de la plantilla de la oficina central en Madrid. Esto se verá reflejado en el mayor número de empleos y posiciones creados por la compañía en cada uno de los países en los que opera.

Será la encargada también de aunar los intereses de los empleados con los retos profesionales propuestos para el nuevo año, y de tareas tanto de formación como de desarrollo profesional de los empleados.

Vidoomy ha optado por el crecimiento generalizado como refuerzo de cada uno de sus departamentos. De este modo contempla abarcar de manera más rápida y eficaz la expansión por cada uno de los países en los que se encuentran actualmente desarrollando operaciones. Contar con un número mayor de profesionales como Marta Busons ayudará a su equipo a lograr los objetivos de éxito que lo señalan como una de las empresas líderes de video advertising.

http://www.vidoomy.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.