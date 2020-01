Maitane Delgado: 'La creatividad es clave para la creación de contenidos' Comunicae

martes, 14 de enero de 2020, 16:43 h (CET) Según la experta bilbaina en marketing digital la creatividad es clave en la creación de contenidos La creatividad y la personalidad son las claves de la creación de contenidos

La primera palabra que se viene a la mente cuando se imagina un trabajo relacionado con el marketing, y sobre todo con el marketing online, es la creatividad.

Y, de hecho, es cierto. Cualquier experto en marketing digital puede y debe aprender a implementar las técnicas y herramientas que existen para llevar a cabo su trabajo de la forma más eficiente. Sin embargo, esto no es suficiente. A la hora de crear contenido para promocionar una empresa, un producto o a una persona no se puede ignorar la necesidad de hacerlo de una manera creativa, cautivadora y fascinante que atraiga y mantenga la atención del público, pero ¿Qué ocurre cuando lo que se tiene que promocionar es algo tan poco llamativo como una ventana o un buzón? La situación es la misma, en lugar de centrarse en el producto en sí, es mejor dedicar el esfuerzo en la historia que se quiera contar.

Está claro que hacer que esta clase de producto resulte fascinante no es una tarea sencilla. Pero no es para nada imposible.

Contar una historia

Explicar paso a paso cómo funciona una ventana o un buzón puede resultar absurdo. Tal vez el producto es tan innovador que requiere de pautas claras, pero por término general los consumidores podrán resolver esa clase de cuestiones por su cuenta.

En lugar de eso hay que centrarse en ellos ¿Cómo utilizan el producto? ¿Qué beneficios les aportan?

Mostrar el lado emocional tanto del producto como del negocio. Hablar del producto como si se estuviera contando una historia, crear un vínculo tanto con los clientes actuales como con los clientes potenciales y sobre todo mantener cierta coherencia entre todo lo que se publique.

Hay una buena razón por lo que la mayoría de las personas son capaces de identificar una marca solo con ver una imagen, un video o un trozo de texto.

Dar personalidad al producto

Existen tres ingredientes mágicos que ayudan a desarrollar una estrategia ganadora. Imágenes creativas, contenido diseñado a medida e imaginación. Por supuesto, es importante centrarse en las necesidades y requisitos que los clientes piden. pero hay que darle personalidad al producto.

Utilizar elementos visuales para atraer la atención

Como se ha mencionado anteriormente, las imágenes son fundamentales no solo para atraer la atención, sino para mantenerla. El oído y la vista son los sentidos que más se utilizan cuando se trata de contenido online. Imágenes, elementos gráficos y vídeos de calidad son los instrumentos que todo experto necesita para lograr que la audiencia se enamore de las publicaciones.

Segmentar y personalizar

Hoy en día existen herramientas de análisis que aportaran muchísima información sobre la audiencia. Los hábitos, los gustos, la edad, los intereses, la demografía son algunos de los elementos que se necesitan tener en cuenta antes de ponerse a redactar. De esta manera, se puede dirigir el contenido correcto, a las personas adecuadas y en el momento justo.

Enamorarse de los contenidos

Si lo que se está comunicando aburre, ¿Cómo se puede esperar que a los demás les guste? Antes de publicar algo, hay que comunicar de la forma en que gustaría que se comunicaran con uno.

No utilizar tópicos o frases largas, que hagan pensar que han sido cogidas de una enciclopedia. Utilizar la terminología correcta puede ayudar a mostrar que en efecto se es una persona experta en ese ámbito, pero no hay que descartar los beneficios que puede aportar utilizar un lenguaje más coloquial.

Cuando alguien se dedica al marketing de contenidos, tiene que conseguir que sus contenidos atraigan a su audiencia, que aporten valor y sobre todo que transmitan los valores de la marca.

Maitane Delgado Alba https://www.linkedin.com/in/maitane-delgado-alba/

Consultora Social Media

Eterna curiosa y apasionada del mundo digital. Nacer en la era de los millennials le ha permitido combinar su amor por la creatividad con su predilección por las redes sociales. Por consiguiente, ayuda las empresas a encontrar su lugar en el mundo online.

