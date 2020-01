El 59% de las empresas estaría dispuesto a pagar más a trabajadores con nivel de idiomas según Hexagone Comunicae

martes, 14 de enero de 2020, 15:46 h (CET) Según datos de la consultora de formación de idiomas para empresas Hexagone (www.hexagone.es) casi 6 de cada 10 empresas estaría dispuesto a pagar más por profesionales con altos niveles de idiomas De media las empresas accederían a pagar hasta un 20% más a trabajadores que además de estar cualificados para desempeñar su trabajo, ofrecieran a la empresa la posibilidad de realizar trabajos en otros idiomas especialmente enfocados a la internacionalización de la compañía.

Según Hexagone, a pesar de que el nivel de idiomas en la empresa española es el más bajo de Europa, cada vez hay mayor conciencia entre los propietarios de los negocios respecto a la necesidad de incorporar talento con idiomas a las compañías. De hecho en los últimos años la solicitud de formación de idiomas para empresa creció un 15%.

Gaëlle Shaefer, Directora de Hexagone explica, “Las empresas españolas son conscientes de la necesidad de incorporar profesionales que además de estar cualificados laboralmente lo estén en cuestiones de idiomas. El principal obstáculo al que se enfrentan es que este tipo de perfil profesional tiende a buscar primero puestos de trabajo en grandes multinacionales internacionales debido a la estabilidad y a que los sueldos son mayores. Por este motivo las empresas españolas tratan de ficharles ofreciendo sueldos mayores para profesionales con altos conocimientos de idiomas”.

Las empresas españolas no acaban de dar con la tecla para conseguir trabajadores con nivel alto de idiomas. Ante esta dificultad de fichar nuevos profesionales con este perfil optan por la formación de idiomas dentro de la empresa. Aún así, el 79% de las empresas españolas reconoce no disponer de una estrategia de idiomas.

Datos obtenidos por la consultora de idiomas revelan que los trabajadores con altos niveles de idiomas que encuentran empleo en las grandes multinacionales internacionales reciben hasta un 36% más que el resto de las empresas con sueldos que alcanzan los 30.000€ anuales.

Las empresas españolas cada vez se interesan más por contratar este tipo de profesional con alto nivel de idiomas pero se enfrentan a una situación en la que el 85% de estos trabajadores acaban en grandes multinacionales.

Qué idiomas se pagan más

Los idiomas más demandados por las empresas dispuestas a pagar más son el inglés seguido de cerca del francés y el alemán.

Para estos trabajadores con alto nivel de idiomas las empresas estarían dispuestas a aumentar los salarios entre un 20% y un 35% ofreciendo además de un salario mayor, mayores responsabilidades y dirección de departamentos internacionales.

El salario es mayor cuando el profesional en cuestión tiene conocimientos altos de más de 3 idiomas. Las empresas consultadas por Hexagone reconocen que es un caso muy excepcional y sólo el 1% reconoce tener algún trabajador de este perfil.

“Un profesional con alto nivel de idiomas puede conseguir aumentar su sueldo como mínimo un 25% dadas las necesidades de las empresas. En una época tan globalizada como la actual, el conocimiento de idiomas implica la caída de las fronteras para cualquier empresa”, explica la directora de Hexagone.

En este sentido los puestos a cubrir en estas empresas son los relacionados con marketing, comercio internacional, informática, telecomunicaciones y dirección de empresa.

