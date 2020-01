Cerrajeros independientes se unen para prevenir estafas dentro de su sector Comunicae

martes, 14 de enero de 2020, 14:50 h (CET) Profesionales de Almeria, Murcia, Bilbao y Santander advierten que los trabajos realizados por estafadores y cerrajeros no lícitos están aumentando en todo el país En 2019, los consumidores realizaron numerosas quejas a cerrajeros profesionales, estas quejas presentadas contra el sector involucran situaciones en las que los consumidores alegan que se les presentó un precio y luego la factura final resultó ser más alta de lo esperado; por ello y para evitar más estafas un grupo de cerrajeros de distintas zonas de la geografía de España, y asentados en distintas ciudades, están lanzando consejos desde su páginas web para concienciar a la población del aumento de cerrajeros falsos y como poder prevenir posibles estafas.

Hay situaciones en las cuales el falso profesional, en muchos casos los llamados pegatineros que inundan las porterías, "reemplazan piezas que no se tenían que cambiar y luego no avisan al cliente hasta después de haberla puesto, con lo que cobran mano de obra y las piezas y, claro, esto aumenta mucho el precio", comenta Jose Luis, cerrajero en Almeria. "Muchos clientes incautos firman formularios en blanco autorizando el trabajo y esa es su perdición", culmina Jose Luis.

Desde Bilbao, Ander, aconseja que al buscar contratar un cerrajero, siempre se pida identificación y su tarjeta de presentación. Se debe asegurar de que la información en la tarjeta de negocios coincida con el nombre de la compañía en la factura o presupuesto. "El cliente debe darse cuenta que esto es un problema de seguridad al llamar a alguien sin certificar expone sus pertenencias, los falsos cerrajeros van a tener acceso a la casa y eso puede desencadenar en alguna desgracia", asevera.

Otro caso expuesto en el blog de la web www.cerrajerosmurcia.org es el de cosas que podrían calificarse de obvias. No dejar las llaves a la vista u olvidadas en la puerta; cerrar siempre con vuelta la cerradura de casa o evitar 'trampas' por parte de los falsos cerrajeros pueden evitar disgustos innecesarios. Además de tener cuidado si un cerrajero dice que tienen que perforar y reemplazar el cualquier parte del cierre.

Por su parte, desde Santander invitan a no fiarse de los cerrajeros estafadores que se pueden encontrar en Internet. "Desconfíe de las afirmaciones exageradas. Las sentencias como Servicio en 15 minutos o Mejoraremos cualquier precio son fáciles de realizar pero difíciles de cumplir", indican desde la capital cántabra.

Más información en cerrajerosalmeria24horas.es, https://www.cerrajerosbilbao.es, https://www.cerrajerossantander.net

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.