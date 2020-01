Serdicam Franquicia comunica tres nuevas adjudicaciones para sus franquicias de Navarra y Tenerife Comunicae

martes, 14 de enero de 2020, 12:46 h (CET) Serdicam Franquicia, la empresa referente en servicios profesionales de limpieza, sigue consolidando sus unidades franquiciadas a nivel nacional con nuevas adjudicaciones Las tres nuevas adjudicaciones de Navarra y Tenerife avalan el saber hacer y el compromiso de la matriz de la Franquicia Serdicam con su amplia red de franquiciados a nivel nacional.

La delegación de SERDICAM NAVARRA ha obtenido la adjudicación del Servicio de limpieza y retirada de residuos en dependencias de la Confederación Hidrográfica del Ebro sitas en Navarra, asegurándole un ingreso de 52.925 euros, y una duración estimada de 14 meses. De la misma manera, ha sido adjudicataria del Servicio de Limpieza de los edificios municipales del Ayuntamiento de Caparroso, por una cuantía de 69.096 euros y una duración estimada de un año.

Además, la delegación de SERDICAM TENERIFE ha sido la empresa seleccionada para ser la encargada del Servicio de limpieza en el centro de mayores de Los Realejos en Tenerife, garantizando un contrato de 16.700 euros, y una duración estimada de 7 meses.

Gran parte del éxito de la expansión de Serdicam se debe al desarrollo de un concepto completo y cualificado, siendo los únicos en el sector en ofrecer a los franquiciados un servicio integral durante las licitaciones públicas. Los proyectos públicos suponen una gran oportunidad de rentabilidad gracias a la estabilidad presupuestaria y reconocimiento empresarial que aporta a los empresarios.

Las recientes adjudicaciones cumplen con las expectativas de la central que ha gestionado y asesorado a ambas enseñas durante las licitaciones públicas. Han realizado toda la documentación necesaria para su participación, además de aportar solvencia técnica a los franquiciados.

Serdicam potencia como valor diferencial su gran prestigio en el sector de limpieza gracias a su amplia trayectoria profesional basada en la eficiencia, confianza y especialización como elementos clave para su expansión. Además, resaltan su múltiple participación en entidades públicas y privadas, en especial, la enseña recalca como ventaja competitiva la participación en proyectos de carácter público, y la gestión integra de los proyectos privados.

Los franquiciados destacan que es un modelo de negocio muy accesible y de fácil gestión, con una inversión low-cost y escasos requisitos para su apertura (en principio, no es necesario local, ni experiencia previa, etc.).

Actualmente la enseña cuenta con 10 delegaciones totalmente consolidadas y distribuidas en toda la geografía española (Albacete, Málaga, Sevilla, Toledo, Navarra, Guipúzcoa, Valencia Sur, Madrid Suroeste, Zaragoza y Tenerife), ofertando un servicio más cercano y presencial a los clientes.

La empresa valora la apertura de nuevas franquicias a lo largo del año que viene, estimando buenas expectativas en base a los resultados obtenidos durante este año, y la obtención de nuevas adjudicaciones y contratos privados para sus franquiciados.

SERDICAM Franquicias ve necesario el apoyo a sus franquiciados para poder ofrecer un servicio de calidad a los clientes, y poder así expandirse por todo el territorio español. Por una inversión de 7.500€ la enseña ofrece un concepto de marca sólido, potente con grandes beneficios, que convierten a la empresa en una buena oportunidad para invertir.

Para más información sobre la franquicia, no dude en ponerse en contacto con el departamento de expansión de Tormo Franquicias Consulting, que le ayudará en todo lo que necesite.

Información:

Borja Sánchez

bsanchez@tormofranquicias.es

911 592 558

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.