ROI UP Group incrementa su capacidad un 30 % en 2020 para alcanzar los 250 empleados

martes, 14 de enero de 2020, 12:10 h (CET) ROI UP Group, la agencia independiente y pionera en MarTech en España, ha presentado sus objetivos para el 2020, entre los que prevé aumentar su capacidad y equipo en un tercio para alcanzar la cifra de 250 empleados Diego Jiménez, CEO de ROI UP Group, explica que "este año queremos focalizar nuestro crecimiento a nivel nacional y consolidarnos como una de las agencias independientes de referencia en el país, incrementando el equipo en más de 70 personas en España en los próximos meses".

ROI UP Group, que actualmente cuenta también con oficinas en el extranjero en Lisboa, Ciudad de México y Bogotá, centrará su crecimiento en tres puntos del territorio nacional: Madrid, Levante y Galicia.

Enero:Objetivo Galicia

ROI UP Group cambia este mes a una nueva oficina para duplicar su capacidad en Galicia. Los objetivos para su delegación en A Coruña, tras la integración de Ingenio Interactiva en el grupo en noviembre del año pasado, pasan por aumentar la plantilla hasta los 15 trabajadores. La sede gallega ofrece, con plena autonomía, servicios plenos e integrados de estrategia digital a sus clientes, entre los que destacan Frinsa, Audi y VW, Gadisa , Zelnova Zeltia o Iberconsa.

Febrero: Objetivo Levante

ROI UP Group se traslada en el próximo mes a una sede tres veces más grande en Alicante. La compañía, que cuenta con dos oficinas en la zona del Levante (Alicante y Valencia) crecerá hasta las 120 personas gracias a la nueva ubicación del conglomerado en Alicante. "Nuestros objetivos para esta nueva oficina son claros: alcanzar un equipo humano de más de 100 consultores y liderar el mundo de las agencias digitales en Levante para finales del presente año", señala Diego Jiménez. Desde su inauguración, en 2016, la sede alicantina no ha dejado de crecer en número de empleados y ha sumado a su cartera clientes como Baleària, Pikolinos, Lodi o Solvia.

Marzo: Objetivo Madrid

Finalmente, en marzo, se iniciará la ampliación de los headquarters del Paseo de la Castellana, lo que conseguirá incrementar la capacidad de la sede central en un 50%, hasta alcanzar las 160 personas. Desde la capital, ROI UP Group presta un servicio 360º en Automarketing, Data & BI, SEO, Producto Digital, Performance, Desarrollo, Social Media, Content Factory, Creatividad y PR & Comunicación, además de DAAS Suite, la plataforma propia de automatización de marketing. Entre los clientes que han confiado en ROI UP Group se encuentran Bayer, Acciona, Pullmantur, Kaspersky o Thermomix.

