La importancia de los certificados digitales según certificados.info

martes, 14 de enero de 2020, 11:46 h (CET) Los certificados online son cada vez más utilizados para la gestión y aceptación legal de documentos necesarios para la tramitación de algunos permisos. Como prueba de ello cabe destacar la utilización de certificados digitales con firma digital que confirman la legalidad de dichos documentos Muchos de los certificados que se suelen solicitar tienen que ver con delitos sexuales. Esto se debe a la seguridad que proporciona la contratación de personal que no tiene ningún antecedente penal.

La firma de estos certificados de manera digital propociona una seguridad extra a la empresa que contrata ya que esta se asegura de contar con personal altamente cualificado y exento de toda pena por delitos sexuales o antecedentes penales que pudieran poner en precedente la reputación de la empresa contratante.

Aunque existen ciertos certificados no tan exigentes, como puede ser el certificado literal de nacimiento que simplemente indican la fecha y lugar de nacimiento del entrevistado, la comprobación de antecedentes penales sigue siendo uno de los factores principales a la hora de escoger un empleado para la empresa.

Lejos de exlcuir la reinserción social de las personas que han cumplido pena con la justicia, el certificado de antecedentes penales se encargar de esclarecer qué tipo de delitos ha cometido el sujeto y si es apto o no para el puesto de trabajo, facilitando a empresa y empleado la confianza mutua en los cargos futuros que se le asignarán.

De igual modo, el certificado de delitos sexuales suele ser requerido por cualquier actividad que incluya niños ya que se extrema la precaución en presencia de estos.

El certificado de delitos sexuales afianzará entonces que el sujeto que solicita trabajo está libre de cualquier acusación relacionada con los delitos sexuales, ya sean a menores o adultos, lo que hace más fácil la contratación de personal para dichas actividades.

Si se necesita realizar un certificado digital totalmente legal y que sirva de precendete para futuras ocasiones ,recomiendan visitar la web: certificados.info

