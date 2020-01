Comienzo del año político en Nueva Economía Fórum con el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, presentado por Pablo Casado. En la sala, opiniones sobre: Llegada al Gobierno de la pareja Iglesias-Montero y el novio de la Presidenta del Congreso. Nuevos ministros. Independencia (posible) de la Fiscalía General del Estado con Dolores Delgado, que anunciaban El País y la SER. Exigencia de Pablo Iglesias de cambio en el Ministerio de Justicia relacionada con las cloacas de Estado. Populares junto a un alcalde ganador. Asistencias de C’s con Villacís y Aguado, del PSOE con Gabilondo, y del próximo a Vox, Espinosa de los Monteros (padre); y ...



Presentación de Casado que, dice, se va especializando en el género de presentación de políticos. En un día triste para atléticos (perdieron contra el Real Madrid), con Díaz Ayuso luciendo feminismo en Arabia Saudí. Después, tras una cita, -”ayer hace un año que le dije quiero que seas alcalde de Madrid”- mensajes como Oposición al Gobierno: Este gobierno es una colección de deslealtades. Somos la alternativa. Si suben impuestos, los bajaremos. Defenderemos la propiedad privada. Garantizamos que no pagaremos hipotecas financiadas por Sánchez. Ante cesión a separatistas, garantías ¿Dolores Delgado? qué se diría si el PP hubiera nombrado Fiscal General del Estado a Ruiz-Gallardón. Ataque a la separación de poderes e independencia de la Fiscalía. Martínez-Almeida es alternativa y muestra cómo hacer oposición: Defender el constitucionalismo y la unión del centro-derecha.



Martínez-Almeida organizó su discurso, sin leer, con una idea: ¡Madrid no se toca!. Comenzó reflexionando sobre el Gobierno de Sánchez: No es normal que el proceso de formación de su Gobierno sea con quien quiere romper España y Bildu. A lo mejor, en la partida de póker para formar gobierno, Pablo Iglesias no se ha dado cuenta de que “el pardillo en este póker eres tú”



¿Que hacer desde el Ayuntamiento de Madrid? En respuesta, ametrallar de propuestas: Crear modelos de convivencia para vivir juntos; y sentimiento político, no fruto de ruptura independentista como en Cataluña, sino de una actividad común política, social, económica y urbana. Madrid Nuevo Norte, para ganar el futuro en el norte de Madrid. Abrir ofertas, no cerrar puertas, y agilizar licencias. Reivindicación de IFEMA. ‘Linea doble cero’, cero emisiones y cero costes. Cogestión con la EMT. Presentar en Bruselas iniciativa que reduce el 15% de emisiones CO2. Suprimir la okupación de viviendas y perseguir la venta ilegal ambulante. La bandera de lo social no es exclusiva ni patrimonio de la izquierda. Reclamar débitos al gobierno de Sánchez. Escuela de El Batán de tauromaquia. Infraestructuras para superar los años perdidos por Carmena. Carta a Sánchez que no contestó. Reiterar reunión, para que dé1.000.000.000€ para enterrar vías en Atocha. Que los 5.000 millones de Rajoy en infraestructuras para Cercanías no queden en 2.000 con Ábalos. Plaza Elíptica, Carabanchel. A-42. Regular Plusvalías. Seguridad Jurídica. Que ayuntamientos con superávit puedan devolver. Abrir Palacio de Exposiciones de la Castellana.



Y recado para Sánchez: “Espero que, como vecino de Madrid, me reciba y me escuche”



Para terminar, solemne, se dirigió a Pablo Casado: Tú serás Presidente del Gobierno por convicción y realizaciones. Has cogido y llevas al partido en momentos dificiles. El PP ha visto la necesidad de unión, y tiene generosidad para buscar unir en el centro derecha a los que sienten la Constitución como marco. Firme frente a Sánchez con proyecto distinto. Has cumplido y quiero ayudar a llevarte a la Presidencia del Gobierno.



En el turno de preguntas, muchas, atendió todas. La primera fue amplia ¿Cómo evitar el estrangulamiento financiero y mejorar la herencia de Carmena, Recurrirá a Tribunales? Contestó soltando, mayúscula, su idea principal ¡MADRID NO SE TOCA!. Después, explicación: El Gobierno Sánchez no encontrará enemigos institucionales, pero no colaboraremos contra Madrid. Madrid no se toca bajo eufemismos de homogeneización. Contaremos con los madrileños. Somos líderes nacionales con 1.500.000 habitantes menos que Cataluña. En defensa de los intereses de Madrid, iremos donde haga falta, hasta a los Tribunales. Carmena dejó un hueco de 100.000.000 € en los últimos seis meses y una situación deficiente.



Hubo otras sobre: Refugiados en Vallecas (Se atenderán). Incineradora (Valdemingómez). Estamos locos cuando dos equipos madrileños van a jugar al fútbol a Arabia Saudi (¿?). Qué espera de Vox (Que cumpla el pacto; Una reflexión a Vox ¿Merecía la pena poner en peligro la gobernabilidad de Madrid por modificar el 1% del presupuesto? Generosidad, sentido de Estado y no mirarse al ombligo). Nueva escultura en la Plaza de Colón (Si hay acuerdo, que se quede) Eje Prado-Reocletos (Hay que darle una vuelta, requiere un tratamiento urbanístico. Aunque distintos, PP y C’s están trabajando bien en CAM y Ayuntamiento). Suprimir locales de Apuestas junto a Colegios (Acierta la CAM). Madrid Central (Es necesario, pero tenemos razón porque en contaminación incumple) Campaña de plazas nocturnas con frío (Ampliadas plazas, el objetivo es que nadie duerma al raso, pero el Gobierno nacional tiene responsabilidad y debe colaborar). Nueva Fiscal General del Estado (¿Dolores Delgado?), Es legítimo el Gobierno de Sánchez (Sí, pero no ofrece tranquilidad con quien está; 22 ministros eran muchos, 23 demasiados). Acuerdo PP-PSOE en temas de Estado (Casado ofreció 11 acuerdos que Sánchez no atendió) Escrivá fue su jefe, qué opina de él como ministro de Seguridad Social (La mejor opinión sobre él. Le deseo lo mejor, pero aterrizó en un Gobierno equivocado) Abogados del Estado (ningún gobierno podrá acabar con la solidez de la Abogacía del Estado; ánimo a mis compañeros. Que el Gobierno de Sánchez saque sus sucias manos de la Abogacía del Estado) ¿Madrid capital de Hispanoamérica? (Sí).



Hacía frío, pero la sensación era cálida, con ¡MADRID NO SE TOCA!