Consejos profesionales para tener los cristales perfectos, por Cristalerías Arenal

El mantenimiento de los cristales es una parte fundamental del hogar. Cristalerías Arenal, líderes del sector, desvelan los principales consejos de mantenimiento de cristales La luminosidad que proporciona una cristalera es sin duda uno de los puntos más interesantes a la hora de decorar de forma sutil, pero efectiva. Y es que no hay nada como unas grandes ventanas, o una mesa de cristal, para crear espacios de lo más decorativos. Aunque hay que reconocer que la cristalería es delicada, no solo en cuanto a su fragilidad sino también a lo que cuesta mantenerla siempre en perfectas condiciones.

llevan mucho tiempo dedicados a la fabricación e instalación de todo tipo de elementos de cristal. Así que nadie mejor que ellos para que ofrecer algunos consejos prácticos a la hora de limpiar y mantener los cristales.

La limpieza es fundamental

No es ningún secreto, que para que un cristal pueda dar todo de sí se necesita que esté totalmente limpio. Por ello, es esencial realizar una buena limpieza sobre todo cuando se trata de cristales que dan a la calle, puesto que la lluvia, el polvo y hasta el aire hacen que se vaya creando una capa que opaca el brillo.

Para una buena limpieza es necesario usar productos adecuados, de buena calidad. Tanto el limpiacristales como los paños deben estar pensados para dar el mejor resultado, así que se recomienda no escatimar en la compra de estos productos. Debe tenerse en cuenta que unos céntimos menos no merecen la pena si con ello se pueda llegar a rayar los cristales por no limpiarse bien.

¿Cómo eliminar las huellas?

La suciedad se puede eliminar de forma relativamente fácil con el producto adecuado, ¿pero qué sucede con las huellas, que parece que no se pueden quitar? Hay un pequeño truco bastante sencillo, con el que se logra una transparencia perfecta.

La clave está en usar papel de periódico para retirar el limpiacristales. ¿Por qué este tipo de papel y no otro cualquiera? Porque ayuda a eliminar las pelusas que puede haber dejado el trapo, además de tener una gran capacidad de absorción. Y como no es un papel muy rugoso, no raya la superficie.

Mantenimiento de bisagras y rieles

Aunque no se trata estrictamente de los cristales, también es importante que los elementos que los soportan estén en buen estado. Por ejemplo, las bisagras para hojas abatibles o los rieles por los que se mueven las ventanas y cristaleras de terrazas, cerramientos, etc.

No debe usarse abrasivos para limpiar las juntas, ya que en contacto con el sol y el calor pueden deteriorarlas y perder su capacidad para mantener el cristal en su sitio. También es importante que las partes móviles funcionen de manera fluida, porque una bisagra que no gira bien o un riel que se atasca pueden ser la causa de que se le dé un golpe al cristal, y este se rompa.

Servicio de cristalería profesional

En caso de que ocurra algún accidente, lo mejor es llamar a un profesional que se encargue de hacer la reparación con garantías, y no tratar de solucionar el problema de cualquier manera. Además del riesgo que supone un cristal roto, es importante que las piezas sean iguales a las que se han estropeado, para mantener las condiciones de tu hogar intactas.

se puede encargar los cristales a medida, solicitar una reparación y otro tipo de trabajos relacionados con la decoración de la casa y la belleza del cristal. Con más de 10 años de experiencia, puedes confiar tanto en sus consejos como en la calidad de todos sus trabajos.