El Ministerio de Minas e Hidrocarburos firma varios memorandos de entendimiento para impulsar la exploración de petróleo y minería Comunicae

lunes, 13 de enero de 2020, 16:27 h (CET) El Ministerio de Minas e Hidrocarburos de la República de Guinea Ecuatorial ha firmado varios memorandos de entendimiento (MoE) con las empresas seleccionadas en su Ronda de Licencias de 2019, paralelamente al Foro Global de Energía del Consejo Atlántico en Abu Dhabi Bajo la EG-RONDA 2019, el gobierno de Guinea Ecuatorial ofreció 27 bloques libres para exploración en sus cuencas sedimentarias. La ronda de licencias atrajo el interés de 53 empresas y dio lugar a 17 ofertas.

Se han firmado memorandos de entendimiento para el bloque EG-27 con Lukoil y GEPetrol (cuenca del Níger, offshore), EG-23 con WalterSmith, Hawtai Energy y GEPetrol (cuenca del Níger, offshore), EG-09 con Noble Energy y GEPetrol (cuenca del Duala, offshore) , EG-18 con Africa Oil Corporation y GEPetrol (cuenca del río Muni, offshore), EG-03, EG-04, EG-19 y el bloque P con Vaalco Energy, Levene Energy y GEPetrol (cuenca del río Muni, onshore) y EG- 28 con GEPetrol (cuenca del río Muni, offshore). La firma de estos memorandos de entendimiento es un primer paso hacia una rápida consecución y firma de los Contratos de Producción Compartida.

Además, la Ronda de Licencias de Minería, que también generó el interés de varios inversores, dio como resultado la firma de memorandos de entendimiento con Blue Magnolia, a quien se le asignaron siete bloques para cobre, elementos de tierras raras, PGE, oro, plomo, uranio y bauxita, entre otros; Oro Sac ACorp (M-Partners), a quien se le asignaron cuatro bloques para oro, platino, cobre, zinc, plomo y níquel; Akoga Resources, a quien se le concedieron dos bloques para PGE, níquel, cobre, cobalto, oro y litio, entre otros; Manhattan Mining Investment Inc, a quien se le asignó un bloque para oro, y finalmente a Shefa Minerals, a quien también se le asignó un bloque para oro.

"Los resultados de la EG Ronda 2019 fueron muy alentadores y esperamos ver una actividad de exploración sólida y sostenida en Guinea Ecuatorial una vez que se firmen estos contratos", declaró S.E. Mbaga Obiang Lima, Ministro de Minas e Hidrocarburos. "En 2020, el Año de la Inversión verá la firma y ejecución de varios contratos y proyectos de este tipo, no solo en upstream, sino también en midstream y downstream”.

La exploración se ha ido recuperando lentamente en el Golfo de Guinea. En 2019, por ejemplo, Noble Energy anunció un descubrimiento al perforar el pozo Aseng 6P a una profundidad de 4.000 metros en Guinea Ecuatorial, confirmando las previsiones de que el país sigue siendo una frontera prometedora para la exploración de petróleo y gas. Se espera que los descubrimientos recientes agreguen 20,000 bopd adicionales a la producción de petróleo de Guinea Ecuatorial este año.

