Icelandair lanza tarifas promocionales para volar a Islandia este verano

lunes, 13 de enero de 2020, 16:02 h (CET) Icelandair, aerolínea de bandera islandesa, anuncia grandes descuentos en sus vuelos directos desde Barcelona y Madrid a Reikiavik Icelandair, aerolínea de bandera islandesa que hace alrededor de 20 años que vuela entre España e Islandia, acaba de anunciar su particular campaña de rebajas islandesas. La aerolínea -que anunció recientemente nuevos vuelos directos entre Barcelona y Reikiavik para la temporada de verano de 2020- lanza tarifas altamente competitivas con vuelos directos a Islandia desde Barcelona y Madrid a partir de 99€ sólo ida o 199€ ida y vuelta con tasas incluidas.

Icelandair operará 2 frecuencias directas semanales entre Barcelona y Reikiavik este próximo verano (todos los martes y sábados entre el 23 de Mayo y el 08 de Septiembre), que se suman a las 3 frecuencias directas por semana que la compañía mantiene entre Madrid y Reikiavik (todos los jueves, sábados y domingos entre el 16 de Mayo y el 13 de Septiembre). Con tan solo 4h15 de vuelo que separan España de Reikiavik la aerolínea opera sus vuelos con espaciosos Boeing 757-200, ofreciendo a todos sus pasajeros una pantalla individual táctil con el mejor entretenimiento, un puerto USB para cargar dispositivos móviles, el asiento con espacio para viajar cómodamente, refrescos y bebidas no alcohólicas gratuitas además de muchas otras opciones a bordo.

Estas tarifas promocionales estarán disponibles para reservas realizadas a través de la web de la compañía hasta el próximo 21 de Enero de 2020 y para un número de plazas limitadas.

Icelandair presentará esta nueva operativa desde Barcelona en FITUR (pabellón 4, stand 4DO7C), evento del que es uno de los co-expositores islandeses más fieles. La compañía ha trabajado arduamente en una restructuración de su modelo con el objetivo de continuar abanderando el valor del servicio a bordo con unas tarifas altamente competitivas.

