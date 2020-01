Pesca de Fondo en Marbella según Mascota Planet Comunicae

lunes, 13 de enero de 2020, 16:14 h (CET) La pesca de fondo es una de las modalidades más practicadas hoy en día, la razón de peso es que ofrece a quienes practican la pesca, los mejores resultados, garantizando en su pesca las especies de mayor tamaño Las buenas condiciones de la Costa del Sol permite una agradable travesía durante todo el año. Idóneo para disfrutar en familia, con amigos o en solitario. La pesca de fondo resulta la actividad perfecta para obtener un mayor conocimiento y precisión en el mundo de la pesca y los peces.

Pargo Rojo

El Pargo Rojo (Red Snapper) o Pargo (Pagrus Pagrus) se pesca mediante la pesca de fondo en Marbella. La Costa de Marbella ofrece zonas idóneas de pesca. La pesca de fondo es una de las actividades que más se practica entre los amantes de la pesca. Para la buena ejecución de la pesca a fondo es necesario conocer la zona en la que se va a pescar y saber qué actividad se encuentra en sus profundidades.

La pesca del pargo rojo (Red Snapper) requiere de conocimiento y técnica sobre esta especie. Una especie delicada que necesitan gran precisión en su captura. Su captura se realiza a caña y en barco, con un plomo no muy pesado y cebo fresco. La picada del pargo es bastante singular, suele realizar doble tirada o cabeceo. Es importante que una vez picado el anzuelo, el tirón dado no debe ser muy brusco. Asimismo, se debe mantener el pez hasta su subida, por lo que se debe bajar la velocidad cuando el pargo pegue un cabezada para evitar la rotura del sedal. Una vez fuera del agua, el pargo presentará unos colores rojizos, cabeza redondeada y tripa blanca.

Es imprescindible contar con una empresa especializada como Lovit Charter para disfrutar de una experiencia inolvidable. Especializada en pesca de fondo y grandes conocedores de las franjas de pesca en la zona de Marbella, contando con aparatos profesionales para la localización de los “waypoint” de excelencia.

Lovit Charter da la oportunidad de vivir esa experiencia y saborearlo de primera mano.

