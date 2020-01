Sigüenza vuelve a superar la barrera de los 115.000 turistas ocho años después Comunicae

lunes, 13 de enero de 2020, 12:47 h (CET) Con 115.434 visitantes a lo largo de 2019. La cifra es la séptima mejor de la serie histórica (desde 1996), con un otoño excepcional. Asimismo, en 2019 se superaron las 614 visitas guiadas por la ciudad, con una media de 1,7 diarias Los primeros días del mes de enero son siempre los de balance turístico anual en Sigüenza, en espera de la llegada de dos grandes hitos en este sentido, como son la fiesta patronal de San Vicente, que suele coincidir además en fechas con la Feria Internacional de Turismo, FITUR.



En la mañana de hoy, la Oficina de Turismo de Sigüenza hacía públicas las cifras correspondientes a 2019. Por primera vez en ocho años –la última vez fue en 2010- el número de turistas que acreditaban su paso por el municipio superaba la barrera de los 115.000. Concretamente, han sido 115.434 personas las que han visitado Sigüenza a lo largo del pasado año. Se trata de la séptima mejor marca de la serie histórica, que recaba datos desde el año 1996, incluido, y el mejor registro de los últimos diez años (desde 2010, incluido). “El dato es un acicate en el propósito de poner a Sigüenza de moda, a que nos hemos comprometido”, valora María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza. “Trabajamos intensamente para, en los próximos años, y con el noveno centenario de la fundación de la ciudad como referente, lograr no solo el mejor dato histórico de la serie, sino también que llegue a Sigüenza un turismo variado, de calidad, que sea un activo económico y un revulsivo para fijar población”, añade José Antonio Arranz, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sigüenza.



Los dos primeros meses del año 2019 no fueron buenos en lo turístico, por motivo del frío, aunque cada vez se nota menos debido al auge que experimentan fiestas tradicionales, como la de San Vicente, o la de los Arcos de San Juan. Sin embargo, la llegada de la primavera, del Tren Medieval y del concurso de pinchos y tapas medievales, ya consolidado y con un número de visitantes creciente que viaja a la ciudad exclusivamente por este motivo, se tradujo en que marzo fuera el primero de los cinco meses del año en los que se superaron los 10.000 visitantes a lo largo del año pasado. Abril fue el segundo, y el primer momento del año en el que se llegaba, con la Semana Santa, a la ocupación plena, tanto en la ciudad como en sus pedanías. En 2019, el mejor mes turístico del año volvía a ser el de octubre, con prácticamente 13.000 turistas (12.903), completándose así un otoño turístico excepcional. Agosto y noviembre fueron los otros dos meses de 2019 en los que se superó la barrera de los 10.000, con 12.493 y 11.516 visitantes respectivamente.



En 2019 salieron nada menos que 614 visitas guiadas a la ciudad (1,7 diarias, con una media de 25 personas cada una). “El hecho de recibir visitantes es importante, pero también lo es el interés que muestran por la cultura e historia de Sigüenza, algo que resulta gratificante, porque conocer en profundidad Sigüenza es quererla, y sinónimo de volver a ella”, añade Arranz, concejal de Turismo. El responsable de esta importante área del gobierno municipal se marca como reto “incrementar el Turismo en las etapas valle, buscando convertirnos también en un referente en la organización de convenciones y eventos de empresa entre semana, hito fundamental para la consecución del objetivo de fijar población”.



La responsable de la Oficina de Turismo, Avelina Melús, destaca en 2019 precisamente el auge de la fiesta patronal de San Vicente, con su música y sus tradiciones como principal reclamo turístico cada vez más conocidos, el concurso de pinchos y tapas medievales, Memorial Santos García Verdes, el interés que muestran los turistas por los conciertos, veladas literarias, festivales de teatro o musicales que se programan a lo largo del año, el constante crecimiento, desde hace años, de la Ruta del Cid, y un programa de Navidad con cada vez más eventos y más atractivo para el visitante, con ideas como la Feria de las Antigüedades que llegaba al Parador por primer vez en 2019.



En la gastronomía, y la consolidación de Sigüenza como destino culinario de primer nivel, ha estado otro de los puntos fuertes del año 2019. Después de que el Restaurante El Doncel abriera camino con la primera estrella Michelin de la provincia de Guadalajara, a finales de 2018 llegaba la excelente noticia de la segunda, primera de El Molino de Alcuneza. Ambos restaurantes, además de disfrutarla en 2019, la mantienen en 2020. Las dos iluminan la gastronomía doncelina que es amplia, rica, y basada en el magnífico producto local, algo que el municipio reconoce en las Jornadas Gastronómicas, que reivindican, en cada uno de sus eventos, un producto típico (Jornadas de la Cocina Seguntina, Pinchos Medievales, Jornadas del Fino Seguntino y Jornadas Micológicas). Otros momentos de gran intensidad turística del año llegaban con las Jornadas Medievales, siendo su vigésima edición una de las más visitadas desde su creación.



En unos días se va a renovar en FITUR el convenio de la XV temporada del Tren Medieval, todo un clásico del turismo hacia Sigüenza que continúa llegando prácticamente lleno -en torno al 90% de ocupación de sus plazas- edición tras edición. “A lo largo de 2020, veremos ya los primeros hitos de lo que en sentido de promoción turística va a ser el gran desafío de esta legislatura, como es la celebración del Noveno Centenario de la ciudad”, termina María Jesús Merino.



Los datos por países y CCAA

Los madrileños son cantera inagotable de visitantes a la ciudad del Doncel. Más de la mitad de los viajeros que acreditaron su presencia en Sigüenza en la Oficina de Turismo procedían de la comunidad vecina (58.408). Le siguen, a mucha distancia, los propios castellano-manchegos (10.444). Terceros en este ranking regional están los visitantes de la Comunidad Valenciana, con una sorprendente cifra de 8.152 visitantes. Andaluces, aragoneses, castellano-leoneses y catalanes se quedan en torno a los 5.000 turistas acreditados. En total, el número de españoles que visitaron Sigüenza fue de 106.807 turistas, el 92.5% del total.



En cuanto a países extranjeros, británicos, estadounidenses y franceses son los que más han visitado Sigüenza en 2019, con 1.512, 1.199 y 1.108 visitantes respectivamente. Son los habituales, pero cambiando el orden del segundo y tercer puesto. Como curiosidad, conviene destacar que el lugar más lejano desde el que llegaron turistas a la ciudad del doncel ha sido Australia, con 135 personas. Por último, los primeros latinoamericanos de la lista son los argentinos, con 270. En total fueron 8.627 los turistas extranjeros que llegaron a la Ciudad del Doncel, el 7.5% de los visitantes, un porcentaje que va aumentando año tras año.

