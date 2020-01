Telefónica y Leroy Merlin: Calidad y Gobernanza de Datos en la jornada Decidata – StyboSystems de Madrid Comunicae

lunes, 13 de enero de 2020, 12:31 h (CET) Las empresas más competitivas, son aquellas que tienen la capacidad de convertir adecuadamente sus datos en información de valor y, a su vez, transformarlos en oportunidades de negocio. Sin embargo, nueve de cada diez empresas se encuentran a la deriva, en medio de un inmenso lago de información desestructurada e imprecisa que les resta eficiencia en sus actividades y eficacia en sus resultados Con este motivo, DeciData y StiboSystems celebraron una sesión de trabajo exclusiva en Madrid dirigida a una selección de empresas preocupadas por el uso de sus datos. Durante la misma, se compartieron algunas experiencias de éxito vinculadas a la importancia estratégica del Dato, su calidad y gobernanza.

Y con el fin de ilustrar las ventajas y beneficios de las distintas soluciones y herramientas para las medianas y grandes empresas y otras organizaciones, Luis Miguel Garay Gallastegui, (Telefónica), Alejandro Asúnsolo (Leroy Merlin), junto con David Laiz (StiboSystems), realizaron diferentes aportaciones:

En palabras de Luis Miguel Garay, “el Gobierno del Dato es una Orquestación de personas, procesos y tecnología para posibilitar que las compañías puedan apalancar su información como un recurso de valor empresarial.”

Sin duda alguna, las ventajas competitivas aumentan considerablemente en las organizaciones conscientes de la importancia estratégica del Dato, su Calidad y Gobernanza, así como de aquellas que utilizan adecuadas herramientas para la Gestión de Datos Maestros (Master Data Management). Para el Director de Experiencia del Cliente y Tecnología Digital en Telefónica, “las herramientas de MDM son una función central de la gestión de datos, que facilitan el trabajo con múltiples arquitecturas de sistemas, plataformas y aplicaciones”.

STEP, LA HERRAMIENTA MÁS SENCILLA Y EFECTIVA EN TODO EL MUNDO PARA LA GESTIÓN DE DATOS MAESTROS

En su intervención, Alejandro Asúnsolo describió las bondades de la solución STEP de StiboSystems: “Nos permitió dar un enfoque estratégico a la adquisición, gestión y uso compartido de información de productos y contenido en toda la cadena de valor”

Asúnsolo es Director de Información de Producto y Contenidos en Leroy Merlin. Por propia experiencia pudo precisar algunos importantes detalles que ayudan a conocer los beneficios tangibles de la herramienta: “Con STEP en el centro hemos conseguido: datos fiables, información centralizada y única, coherencia y omnicanalidad (completitud del 37% al 93%), elevar la productividad (de 100k SKUs a 200k SKUs) y actualización en tiempo real (time to market de 75 a 8 días)”

Ciertamente, STEP es una herramienta intuitiva y muy sencilla de utilizar, basada en la configuración de roles y no en código. David Laiz, consultor senior en Stibo-Systems, destacó que “desde 1970, StiboSystems reinvierte el 20% de su beneficio en evolucionar STEP. El objetivo no es otro que adaptarnos a las necesidades del cliente, abarcar de manera orgánica lo máximo posible y así mantener la excelencia que nos caracteriza”

STEP está siendo utilizada por más de 350 empresas referente en sus sectores de actividad y es reconocida por Gartner y Forrester como líder en el “Cuadrante Mágico” para soluciones MDM. Asimismo, David explicó cómo recientemente Stibo-Systems ha desarrollado una oferta adaptada a clientes de menor tamaño con necesidades en la gestión de sus datos, apostando por una solución totalmente funcional en nube y con planes de precios adaptados.

DeciDATA y la CALIDAD de los DATOS:

Iñaki Pertusa y Mikel Lamadrid, del equipo DeciDATA, facilitaron el intercambio de ideas y miradas en torno a la temática de esta sesión, desarrollada en las instalaciones que Deusto Business School tiene en Madrid. Como conclusión, “solamente con buenos datos se puede lograr el máximo retorno de las inversiones en AI, IoT, machine learning y demás técnicas de Analítica Avanzada”

En un mundo basado en datos, la Calidad y la Gobernanza de los mismos se presentan como elementos críticos para la competitividad: "Como únicos partners de Stibo-Systems en España desde DeciDATA, creemos en una visión global de la gestión de los datos. A través de metodologías propias, ayudamos a nuestros clientes no sólo a asegurar que la información a manejar cumple los estándares de calidad sino, alcanzar un impacto en la mejora de la toma de decisiones. Únicamente mediante la aplicación de los datos al negocio, seremos capaces de lograr un impacto positivo en la organización"

