ESHI amplía su oferta formativa en el 2020 apostando por sus áreas de salud y rendimiento físico Comunicae

lunes, 13 de enero de 2020, 12:15 h (CET) El European Sport & Health Institute (ESHI) ha empezado el año anunciando una ampliación de su oferta formativa, al incorporar a su portfolio dos cursos nuevos en el área de entrenamiento para el rendimiento: Strength and MetCon Specialist SMCS y la Certificación de Kettelbel IronCast, y al incluir el fitness oncológico en sus certificaciones del área de entrenamiento para la salud El European Sport & Health Institute (ESHI), centro de formación líder en el desarrollo académico de profesionales de la salud y el deporte, ha iniciado 2020 dando un primer golpe de autoridad en su sector al anunciar la ampliación de su portfolio con dos nuevos cursos.

Tras cerrar 2019 con un incremento del 64% en su facturación, ESHI se dispone ahora a incluir en su oferta formativa la certificación SMCS (las siglas en inglés de Strenght & Metcon Specialist -Entrenamiento de la Fuerza y Acondicionamiento Metabólico-) y la certificación de Kettelbel IronCast, que ha diseñado junto con su autor, Roberto Mora.

Certificaciones para profesionales

Ambas formaciones, que empezarán a impartirse el próximo mes de febrero de forma semi-presencial en Madrid y Barcelona, están dirigidas a profesionales del fitness, como entrenadores y monitores de clases individuales y/o colectivas, que ya están trabajando, disponen de titulación y quieren especializarse en estas áreas para seguir mejorando su currículo.

“La certificación SMCS y la certificación Kettelbel tienen una parte de formación presencial intensiva, que se imparte en fines de semana, y otra online gracias al campus virtual de ESHI donde nuestros alumnos encontrarán infinidad de recursos de contenido propio. Como en todas nuestras formaciones, este material será actualizado puntualmente y los titulados tendrán acceso a este contenido de por vida. Ambas formaciones estarán impartidas por dos profesionales reconocidos de nuestro sector y que están en activo”, explica Toni Brocal, Consejero Delegado de ESHI.

Los profesionales a los que se refiere Toni Brocal son los expertos Roberto Mora, que será el responsable de impartir las formaciones de ambas especialidades en Madrid, y Robert Usach, que será su homónimo en Barcelona.

Las claves de Strength and MetCon Specialist SMCS

Los profesionales del fitness interesados en el entrenamiento de la fuerza y en profundizar en el desarrollo de las vías metabólicas desde una perspectiva del entrenamiento funcional, tienen en SMCS el complemento perfecto para seguir avanzando en su carrera profesional.

De la mano de Mora y Usach, aprenderán a programar y planificar sesiones de entrenamiento personal o en grupo, destinadas a mejorar la fuerza.

SMCS se vale de herramientas como barras de weightlifting y powerlifting, de las Kettlebells, dumbells y otros materiales como el entrenamiento en suspensión TRX, elásticos y calistenia, y mediante las metodologías como el HIIT, AMRAP, AFAP y EMOM, la física y la fisiología para poder cuantificar la carga externa y controlar la carga interna del entrenamiento.

Ironcast Hardstyle Kettlebell Course

El segundo curso de especialización que acaba de presentar ESHI está centrado en el uso de las kettlebells y es el complemento perfecto para el SMCS. “Mientras que el primero brinda a los alumnos las bases fisiológicas y mecánicas y la metodología de entrenamiento oportunas para aprender a cuantificar, controlar y programar el entrenamiento, este segundo curso está focalizado en la técnica correcta para los ejercicios más frecuentes en el entrenamiento de la fuerza y el acondicionamiento metabólico con kettlebells” – puntualiza Brocal.

Entre sus contenidos, los alumnos encontrarán la conceptualización de hardstyle asociado al entrenamiento con kettlebells, técnica de respiración, movimientos fundamentales y las progresiones metodológicas y cinemáticas de los ejercicios fundamentales, entre otras materias.

Fitness Oncológico

Además de los dos programas anteriores, ESHI también ha decidido incluir este año en su portfolio una certificación especializada en Fitness Oncológico dirigida a “formar a entrenadores que puedan diseñar para pacientes con cáncer que así lo deseen un entrenamiento adaptado a sus necesidades, y sepan cómo mantener una buena comunicación con los propios pacientes, así como con sus familiares y médicos”, explica el CEO de ESHI.

El plan del European Sport & Health Institute es que la certificación de Fitness Oncológico, elaborada por personal médico especializado en oncología, esté lista en el primer semestre de este año, con el fin de que sus primeros alumnos puedan inscribirse el próximo mayo y empezar la formación después del verano, en octubre.

Objetivos 2020

Además de ampliar su oferta formativa, ESHI prevé este año ganar peso en Madrid con la puesta en marcha de acciones y la participación en eventos como el Congreso de Gestores Deportivos programado para el próximo 28 de febrero en la Universidad Europea de Madrid, el de Entrenadores Personales previsto para el 23 de mayo, o los reciclajes que Les Mills haga en la Comunidad.

En el mercado español, su plan pasa también por ampliar el número de centros de Fitness que disponen de HBX y pasar de los 77 actuales a 180 a final de año.

Fuera de las fronteras nacionales, los objetivos de ESHI son continuar con el acuerdo con el Fitness Health Institute de México y seguir llevando programas a la escuela Top Support de Shanghái, propiedad de Good Family.

Además, prevé fomentar su proyección internacional llevando su escuela a Andorra en este primer semestre, y desembarcando en Oriente Medio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Milar comienza su semana extra de descuentos La revolución del sector viaje en el punto de mira del último informe de ‘Insights Lab’ de Allianz Partners Los gimnasios Curves ofrecen promociones con motivo del comienzo de 2020 Los híbridos, los vehículos que más crecieron en el sector del renting en 2019 La firma leal líder en derecho de la energía en África, nombra a su nuevo Director Gerente Zion Adeoye