Robert Sanfiz: "Vuelven las tapas, el buen vino y el arte Flamenco a Little Spain" Comunicae

lunes, 13 de enero de 2020, 11:26 h (CET) Robert Sanfiz, director ejecutivo de La Nacional, es uno de los principales impulsores de la renovada Little Spain, la pequeña manzana española en Nueva York que ha acogido a españoles desde principios del siglo XX Mas de 40.000 españoles crecieron económica y sociológicamente en el “barrio español” de Nueva York: Little Spain. Desaparecido durante algunos años de decadencia durante la década de los 70, actualmente se trabaja para que la memoria de los que llegaron y de todos los que quedan no sea olvidada.

Para ello, uno de los pilares fundamentales es La Nacional, una organización sin ánimo de lucro que existe desde el año 1868 y cuyo fin es ayudar a los españoles y españolas que llegan la Gran Manzana, ofreciéndoles una cálida acogida con comida y eventos tradicionales españoles, que consiguen hacerles olvidar por algún momento los casi 6.000 kilómetros de distancia que hay entre los dos países.

La idea principal, según comenta Robert Sanfiz, es la de promover la cultura y gastronomía española y volver a reinstaurar y renovar el barrio español que tanto tiene que ofrecer a la ciudad de Nueva York.

"En España disfrutamos de una materia prima gastronómica de primera calidad. Y es necesario que los americanos y turistas lo conozcan y lo disfruten. Los españoles ya lo saben, por eso vienen".

Hijo de padre gallego y madre norteamericana, Robert Sanfiz recuerda sus raíces con cada español que llega a La Nacional en busca de una comida de calidad y un acercamiento a la cultura española. Recientemente y con la celebración de su 150 aniversario, se ha reformado completamente su restaurante, ofreciendo una imagen más acorde y fidedigna con la España actual. Ahora, gracias a esta renovación, tanto españoles como cualquier persona que quiera disfrutar de un pequeño oasis español en medio de la agitada ciudad de Nueva York, se encontrará mucho más cómodo y cercano a 'nuestra querida tierra'. España ha evolucionado muchísimo en las últimas décadas y así han querido también hacerlo y mostrarlo en la organización.

Recuperar este barrio como colonia española está suponiendo un reto para La Nacional, desde su dirección en manos de Robert Sanfiz y la implicación de todos sus socios, entre los que se encuentran grandes cocineros españoles, deportistas, políticos, artistas y otras personalidades influyentes.

A pesar de que el trabajo todavía continúa, las reformas realizadas en La Nacional ya están dando resultados. Y es que cada vez acude más gente a sus instalaciones y al restaurante donde ofrecen comidas y cenas al más puro estilo español.

Solo queda que la colonia española coja la suficiente fuerza como para que las autoridades vuelvan a concederles el título de Little Spain nuevamente. Hasta entonces, la “Pequeña España” siempre estará donde estén ellos, entre la calle catorce y la octava avenida.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.