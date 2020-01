Asesoría integral: por qué es el servicio 'outsourcing' más demandado por las empresas según Gestiun Comunicae

lunes, 13 de enero de 2020, 09:06 h (CET) Externalizar la llevanza de la contabilidad y otras áreas financieras aporta innumerables ventajas a empresas y entrepreneurs: desde la mayor agilidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales hasta el aprovechamiento de recursos tecnológicos de gestorías especializadas, como Gestiun El asesoramiento integral figura entre los servicios más externalizados por empresas, PYMEs y emprendedores. Y es que asumir estas labores no compensa a todos los negocios, siendo preferible establecer sinergias con gestorías especializadas en este servicio outsourcing. Uno de los mayores casos de éxito de este sector es Gestiun, una gestoría madrileña que explica la creciente demanda de sus servicios por "la seguridad de un cumplimiento fiable y puntual de todas sus obligaciones" en todos los "aspectos fiscales, laborales y contables de su empresa".

Los obligaciones legales y contables experimentan cambios cada vez más rápidos. Si bien la mayoría de las empresas cuentan con departamentos dedicados a estas áreas, y por lo tanto capaces de adaptarse a estos cambios, cada vez son más las que optan por delegar su contabilidad y fiscalidad en terceros.

Para gestorías como Gestiun, con 20 años de experiencia en el sector del asesoramiento empresarial, la contratación de servicios de asesoría integral presenta ventajas inestimables. Por ejemplo, el acceso a tecnologías avanzadas, que requerirían una inversión adicional para las empresas y emprendedores interesados. "Utilizamos las mejores herramientas existentes, y de este modo logramos trabajar con una gran agilidad, y toda la información se encuentra accesible", explican desde Gestiun.

Por otra parte, uno de los grandes mitos acerca de la asesoría integral para empresas es la dificultad para establecer una comunicación fluida y eficaz. Sin embargo, gestorías y empresas pueden crear sinergias muy productivas, como aseguran desde Gestiun, cuyos profesionales vienen "utilizando las últimas tecnología en comunicación e intercambio digital de archivos y documentos y ofreciendo un asesoramiento integral en todo momento".

Del beneficio anterior se deriva otra valiosa ventaja detrás de la contratación de servicios de asesoría integral: la eficiencia y rapidez de la gestión. Desde Gestiun señalan que lograr la "máxima agilidad en la gestión y accesibilidad a su información fiscal, laboral y contable" es más factible externalizando estas labores. En el caso específico de esta gestoría madrileña, brindan a sus clientes "todas las posibilidades existentes: desde el empleo de un espacio web personal, al uso de nuestro gestor documental o el envío mensual de mensajeros sin coste adicional".

La fiscalidad quizá sea la particular ‘bestia negra’ de todas las empresas debido a su complejidad. Gestorías independientes como Gestium también incluyen esta asignatura en sus servicios. "Contamos con un asesoramiento fiscal específico, también ofrecemos los servicios adecuados para presentar y preparar las correspondientes declaraciones del IVA mensual, trimestral y anual, declaración correspondiente al Impuesto de Sociedades, declaración de la renta de las Personas Físicas o la declaración correspondiente a los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades", entre otros.

No sorprende, pues, que la asesoría integral figure entre los servicios outsoucing estrella de las empresas, debido a sus muchos beneficios y al buen hacer de gestorías líderes en asesoramiento corporativo como Gestiun.

Acerca de Gestiun

Gestiun es una gestoría madrileña especializada en servicios de asesoría integrales para grandes empresas, PYMEs, emprendedores y autónomos, con más de 20 años de experiencia.

Contacto de Prensa

Dirección: Calle de Lagasca, 70, 5º derecha, 28001 Madrid

Email: info@gestiun.com

Tfno: 917 02 17 38

Website: gestiun.com

