​Contrata a los mejores fontaneros de Valencia ​La mayoría de las empresas fontaneras ofrecen una gran variedad de servicios Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 13 de enero de 2020, 10:22 h (CET) La fontanería es una actividad que basa su trabajo en el mantenimiento e instalación de sistemas de tuberías, con el propósito de que las personas puedan abastecerse de agua potable, y al mismo tiempo, sirven para desechar las aguas residuales, o para ser usadas en la calefacción de construcciones o edificaciones.Muchos edificios para oficinas y hogares suelen presentar serios daños en sus tuberías, debido a roturas o averías. Por este motivo, casi siempre se necesita contratar la ayuda de expertos en plomería que puedan darle solución a estos inconvenientes. Existen muchas agencias de este tipo, no obstante, tienes que saber elegir el mejor servicio de fontanería, que cumpla con todos los requisitos que puedas necesitar. Hay muchas páginas web en las que se puede conseguir comparadores de precio, así como comentarios y recomendaciones que te permitirán contratar el mejor servicio.



Tipos de tuberías Mantener nuestro hogar en las mejores condiciones es algo que no tiene precio, eso sí, todo debe ser de acuerdo a nuestras posibilidades, es por ello que al producirse una avería en las tuberías de nuestro hogar, lo más recomendable es buscar la ayuda de expertos, como los fontaneros Valencia, ya que cuentan con los conocimientos necesarios para impedir que el daño sea aún mayor. Asimismo, también es importante que sepas el tipo de tubería que tienes que reparar, por lo cual, te mencionamos algunas de ellas:



Tuberías de acero inoxidable Son las tuberías más caras y no son fáciles de conseguir, por ende, son muy poco usadas en las instalaciones. La mayoría de las veces se utilizan para equipamientos e instalaciones marinas, o en todas las construcciones que estén adyacentes al mar, esto se debe a que son altamente resistentes a los daños que ocasiona el agua salada.



Tuberías Galvanizadas Este tipo de tuberías son usadas de forma frecuente para sacar y llevar el agua hacia las viviendas. Además de que el material con el que están elaboradas ayuda al aumento de la resistencia y previene la oxidación, por eso es muy común verlas en las tuberías de las las casas o a lo largo de toda la comunidad. Hoy en día, dichas tuberías se están sustituyendo por las PEX, que se caracterizan por ser igual de duraderas, económicas y muy resistentes.



Tuberías de cobre Las tuberías fabricadas en cobre son las más usadas en los hogares, aunque sean más caras que las de plástico. El cobre, se considera un metal de alta resistencia, ya que soporta altas temperaturas y resiste la corrosión. Este tipo de tubería se presenta en diversos tamaños, como “M”, que es el más pequeño, “L”, que es el tamaño mediano y “K”, que son las más grandes y gruesas.



Tubería PEX Su nombre completo es “tubería de Polietileno Reticulado”, actualmente son muy populares, aunque su aparición se remonta a los años 20. Sus características son semejantes a las de las tuberías de PVC, con la diferencia de que soportan mayor altitud de temperatura, y por ello se usan frecuentemente en sistemas de calentamiento o calderas.



Tuberías PVC Se usan para transportar el agua de altas presiones, y se pueden encontrar en diversos diámetros, lo que las hace ideales para trabajos de construcción y fontanería. Sin embargo, cuando se trata de aguas calientes no se recomienda su uso, ya que se pueden derretir o deformar.



Ventajas de la fontanería profesional Hasta cuando los precios que conlleva contratar a profesionales para los trabajos de fontanería sean un poco elevados, al final valdrá la pena contar con especialistas que realicen todos los trabajos de forma rápida y sin contratiempos. Por este motivo, a continuación te detallamos algunas ventajas que te proporcionarán los servicios de fontanería profesional:



Las empresas de fontanería están equipadas con las herramientas y la formación necesaria para poder realizar su trabajo de forma eficiente y con la mayor seguridad.



Brindan una gran cantidad de servicios adaptados a todo tipo de hogares o personas, los cuales van desde reparación de fregaderos, lavadoras, duchas, válvulas, triturador de basura, medidores de agua, limpieza de fosos sépticos, entre otros.



Aunque consideres que la avería es muy pequeña y que tú mismo puedes repararla, siempre es mejor buscar la ayuda de profesionales, ya que podrías empeorar el problema en vez de solucionarlo, en cambio los expertos lo realizan de forma rápida y segura, sin que se convierta en un problema mayor.



Ahorraras dinero que suele gastarse en el mantenimiento de viejos sistemas, esto se consigue con la realización de una investigación que permita contratar a profesionales de calidad y que realicen los trabajos por precios que se adapten a su presupuesto.



Cuando quieras información de los servicios de las empresas de fontanería, puedes buscar en internet y así elegir el servicio que se ajuste mejor a lo que estás buscando.



La mayoría de las empresas fontaneras ofrecen una gran variedad de servicios, debido a que tienen diversos productos, como por ejemplo máquinas industriales, aparatos de calefacción para aguas calientes, instalaciones de refrigeradoras e incluso generadores de frío. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Un buen calzado es imprescindible para practicar Pádel según Clínica Grimalt Llinàs La metatarsalgia es uno de los dolores más comunes en el pie según Fisio Clínic Valencia Porqué crece la demanda de tasación de obras de arte en Goya Subastas Asesoría integral: por qué es el servicio 'outsourcing' más demandado por las empresas según Gestiun Printsome sube a la ola del crowdfunding y abre una ronda de inversión de £200.000