Sport Trek celebrará su primera edición solidaria 100% femenina

lunes, 13 de enero de 2020, 07:03 h (CET) La aventura consiste en varias etapas dónde se caminan entre 20 y 25 kilómetros y se realiza en equipos de 4 mujeres. Sport Trek se celebra entre los días 3 y 10 de abril de 2020 en el desierto del Sahara marroquí Los beneficios que produce caminar son múltiples, entre ellos destacan los referentes al corazón y la presión arterial. Centrándonos en las mujeres, según un estudio publicado por el doctor Chi Pang Wen, aquellas que caminan varias horas al día poseen un 25% menos de posibilidades de contraer alguna complicación cardíaca que las que no.

Sport Trek es una prueba de trekking que realizará la primera edición solidaria 100% femenina en 2020. Para la realización de la prueba se requiere una buena condición física general aunque el físico es accesorio, pues lo esencial es estar bien mentalmente. La inscripción se puede realizar en www.sporttrek.org y su precio es de 1.380 euros más 210 de gastos de reserva no rembolsables. Dentro del precio se incluye el alojamiento de 6 noches un Vivac donde habrá carpas nómadas de gran confort y 1 noche en el Hotel Ourzazate de 4 estrellas. También se ofrecen los siguientes servicios:

Vuelo directo Madrid – Ouarzazate fletado especialmente para Sport Trek con miembros de la organización

Traslados aeropuerto/vivac/aeropuerto

Pensión completa durante los 8 días

Gestión deportiva

Curso de navegación

Organizador de eventos de seguro de responsabilidad civil

Seguro de asistencia y repatriación

Un equipo de participación que incluye el dorsal, pulsera y gorra protectora La organización de la caminata correrá a cargo de Mónica Bages, Hassan Bouchedor y Jaouad Takhchi, que cuentan con una amplia experiencia en el sector turístico y, más concretamente, en Marruecos. Además, durante la estancia, más de 30 personas asumirán la intendencia, la logística y el montaje y desmontaje del vivac. Durante las etapas se contarán con vehículos de asistencia médica que estarán presentes durante todo el evento sobre el terreno los siguientes perfiles: enfermera, psicólogo y terapeuta. Asimismo, toda la aventura quedará registrada en imágenes puesto que las etapas serán cubiertas por fotógrafos y cámaras.

En cada una de las cuatro etapas comprendidas entre los días 4 y 7 se realizarán entre 20 y 25 kilómetros durante los cuales se pueden encontrar 3 terminales por etapa dispersas en el desierto y el campamento de noche. Para encontrar dichas ubicaciones se deberá utilizar un mapa y una brújula, quedando totalmente prohibido el uso del GPS.

El quinto día, todas las participantes, se dedicaran a realizar acciones solidarias para ayudar al desarrollo de la población local. Finalmente, el jueves 9 de abril se realizará la noche de clausura con una ceremonia de premios y el transfer hacia Ourzatate para, posteriormente, realizar el vuelo hacia Madrid al día siguiente.

