​La piedra caída del paraíso, en el top de las principales plataformas digitales

Los números hablan por sí solos. Nº 7 en la categoría de Misterio histórico, Nº 18 en Thrillers históricos, y más de cuatro semanas en el top 50 de sus principales categorías, todo ello en la plataforma de Amazon. En Casa del Libro, encontramos a La piedra caída del paraíso en la posición Nº 5 de ebooks de Ficción Histórica más vendidos del trimestre y en Kobo suele aparecer una semana al mes en el top 10 de Misterio Histórico (actualmente, ocupando las posiciones 2 y 1).



Y ahora, como lectores, deberíamos preguntarnos por qué estas posiciones, seguido de qué es La piedra caída del paraíso y quién es Abraham Aguilar. La piedra caída del paraíso es un thriller histórico lleno de persecuciones y asesinatos por las calles de Barcelona que resucita a la leyenda cátara y a la eterna búsqueda del Santo Grial, a la par que introduce la epopeya de Parzival e incluso, el arte románico español, como si estuviéramos ante una magistral novela de Dan Brown. Pero Abraham Aguilar no es Dan Brown, sino un escritor novel, ubicado en Australia, que nada tiene que envidiarle en cuanto a destreza, imaginación y ejecución al autor best seller.



La piedra caída del paraíso es una obra editada con Caligrama editorial que se pregunta qué relación tuvieron los cátaros con el Santo Grial y por qué desaparecieron. Para ello, el argumento se detona con la aparición de dos cadáveres en Terrasa cuya principal peculiaridad es que no pertenecen al mismo momento temporal, pues uno de ellos lleva muerto 40 años. La investigación de estas muertes, se pondrá en manos del inspector Font y el intendente Martí, pero como en toda interesante obra coral, otros tantos personajes se verán arrastrados por el misterio, entre ellos, un catedrático de historia, su hija, un ladrón de arte medieval e incluso un anciano multimillonario.



Abraham Aguilar nació en Lleida, y durante la última década ha residido principalmente en Australia, alternando algunas temporadas en París, Barcelona y su ciudad natal. Es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Lleida y licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad de Barcelona. Actualmente, trabaja como responsable de marketing digital en empresas de moda. La piedra caída del paraíso es su principal novela, la cual ha decidido autoeditar y está dando unos resultados impresionantes.



Abraham Aguilar se halla en estos momentos volcados en la difusión de La piedra caída del paraíso, pero ya piensa en un argumento futuro en donde explorar los misterios de la Atlántida y su relación con la mitología clásica. ¿Estamos ante el próximo best seller de thrillers históricos?