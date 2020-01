José Ángel Palao premiado en New York por ArtTour International Magazine

El fotógrafo murciano José Ángel Palao figura entre los artistas procedentes de más de veinte países premiados este año por la neoyorquina revista ArtTour International Magazine (ATIM) con el ARTYA Award al ser reconocido como ATIM Artivist of the Year 2019 El fotógrafo murciano José Ángel Palao figura entre los artistas procedentes de más de veinte países premiados este año por la neoyorquina revista ArtTour International Magazine (ATIM) con el ARTYA Award al ser reconocido como ATIM Artivist of the Year 2019. La noticia la recibió a través de Viviana Puello, Founder/CEO y Editor-in-Chief de este magazine presente en más de doscientos países con una audiencia que supera los 2.1 millones de lectores. Fundada en 2011, ArtTour International, en su búsqueda por construir una plataforma de diálogo sobre el arte contemporáneo, se ha convertido en una marca icónica de arte y cultura visual.

Los ARTYA constituyen un programa de premios de vanguardia para honrar a una serie de elegidos artistas del panorama internacional por su papel en la conservación del medioambiente a través del arte, consiguiendo con ello realizar un impacto en el mundo. En definitiva, un premio para agradecerles que, como mejores artistas ambientalistas del año, dediquen su trabajo para hacer de este globo terrestre un lugar mejor.

Y respecto a la situación global del entorno, el laureado fotógrafo, igualmente nombrado en la Gran Manzana miembro honorario de Artists for a Green Planet, declara: “Amo a mi país, España. Amo a mi continente, Europa, amo a América y amo a la maravillosa Madre Tierra que nos sustenta rodeando amorosa con sus brazos sin fronteras el orbe por completo y, por tanto, como ciudadano del mundo digo que tenemos que amar muchísimo más a todo nuestro planeta, a nuestro propio hogar planetario en su conjunto. Y lograremos este objetivo uniendo nuestras fuerzas, estoy convencido de eso, pero es urgente marcar la diferencia y aprender a caminar armoniosos sobre él sin ensuciarlo ni herirlo. ¡Somos naturaleza, cuidémonos y no oscurezcamos más la luz de vida de nuestro mundo!” Y añade: “En el fondo, ciertas líneas creativas de mi trabajo, según yo entiendo y practico la fotografía artística fusionada con el arte contemporáneo digital, están dirigidas a ampliar la conciencia, sensibilidad, compromiso, responsabilidad y educación ambiental, entre otros aspectos”.

Este año la ceremonia de los ARTYA Awards 2019 (The Artivist of the Year Awards), presentada por ArtTour International Magazine en colaboración con Artists for a Green Planet y Manhattan Neighborhood Network El Barrio Firehouse, se llevó a cabo en New York el pasado día 13 de diciembre ante las cámaras del ArtTour International TV Show producido en los MNN Television Studios localizados en East Harlem.

El artista murciano, al no haber podido viajar a los Estados Unidos para recoger en persona el galardón, estuvo representado en la gala por Jorge Pérez Rodríguez, quien recibió el premio en su nombre, y por Leyre Oruetxebarria García, miembros de la Sección Cultural del Consulado General de España en New York. Los premiados recibieron una escultura original, única en color y forma, titulada "Sunset of Hope" (Crepúsculo de esperanza) que, resguardada en su estuche y creada en bronce, representa una hoja de otoño.

Adelantar que José Ángel también ha sido en NYC seleccionado por ATIM como uno de los Artists of the Decade (Artistas de la Década), cuyos nombres serán hechos públicos a finales de enero en la primera publicación especial del año impresa y digital con carácter de aniversario de ArtTour International Magazine; así como en plataformas multimedia, redes sociales, suscriptores y en un episodio especial del programa de televisión de ArtTour titulado "Top Artists To Watch This New Decade", que está previsto que se grabe el día 27 de febrero en New York y al que José Ángel Palao, sin que a día de hoy esté confirmada su presencia, ha sido invitado a participar junto a otros creadores para compartir con la audiencia sus mensajes artísticos.

Sobre el porqué de la iniciativa de estos reconocimientos, Viviana Puello, editora jefa de este magazine estadounidense, concreta: “Al reflexionar sobre los últimos diez años, me asombra el talento que he podido conocer. Esa es la razón por la que dedicamos el primer número de la década a artistas que han ayudado a definir el arte tal como lo conocemos”.