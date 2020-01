Panda Security explica por qué el Pentágono está en contra de TikTok

La reputación de la controvertida red social de origen chino TikTok ha comenzado 2020 con mal pie. En gran parte, porque la Agencia para la Defensa de los Sistemas de Información del Gobierno de Estados Unidos ha pedido a todos los empleados del Departamento de Defensa no instalar la aplicación en sus dispositivos personales y profesionales. A su vez, el Gobierno estadounidense ha pedido a quienes la tengan operativa, ya sea en sus móviles o tablets, que la borren inmediatamente Según un portavoz del Pentágono, el hecho de desinstalar TikTok de los dispositivos de los trabajadores no solucionará la información que ya haya sido comprometida, pero evitará que en un futuro se filtren datos sensibles que puedan comprometer la seguridad del país.

Aunque el Pentágono no ha explicado el riesgo concreto que ha detectado en esta red social, que antiguamente se conocía como Musical.ly, en 2019 se ha hablado largo y tendido sobre TikTok y los potenciales riesgos que tiene para la privacidad de sus usuarios. En concreto, sobre el origen de ByteDance, el fondo de inversión que financia el crecimiento exponencial de la red social especializada en vídeos cortos.

Por tanto, “todo apunta a que la información que se almacena en esta red social pueda estar siendo monitorizada y estudiada por algún servicio de inteligencia o de espionaje relacionado con el país asiático, con algún fin geoestratégico” señala Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager de Panda Security.

No obstante, “no hace falta ser empleado del Pentágono para ser precavido con la información que se comparte en redes sociales como TikTok o cualquier otra” añade Lambert. Aun así, no está de más extremar el cuidado en TikTok. En 2019, esta red social tuvo que pagar una multa millonaria por almacenar y monitorizar información sensible sobre miles de niños menores de 13 años.

Asimismo, las declaraciones de un teniente coronel indican que el Departamento de Defensa estadounidense podría haber localizado algún ciberataque entre sus trabajadores proveniente de una plataforma creada por hackers chinos que presuntamente tiene relación con TikTok.

“El hecho de que este alto mando del Ejército norteamericano aconseje a los trabajadores del Departamento de Defensa que tuvieran instalado TikTok a monitorizar sus teléfonos personales y los de sus familiares, es bastante revelador”, añade Hervé Lambert.

En concreto, el Teniente Coronel Uria Orland ha instado a los trabajadores del Departamento de Defensa a buscar en todos sus dispositivos mensajes extraños en los que se haya recibido información sin haber sido solicitada de forma expresa. Asimismo, ha recomendado que informen de cualquier SMS o mensaje de WhatsApp, llamadas o emails para que los borren inmediatamente.

Sin embargo, esta no es la única acción que ha tomado el Ejército estadounidense respecto a TikTok en los últimos días. Sin ir más lejos, el viernes pasado, el comando de ciberdefensa de los Marines norteamericanos bloqueó la aplicación en todos los dispositivos móviles dependientes del Gobierno de la nación.

“La información que compartimos en nuestras redes sociales revela muchísimos datos sobre nuestra vida privada, pero también sobre la de quienes nos rodean. Por ello, no solo debemos tener activados todos los filtros posibles para asegurar la privacidad de nuestros datos en cualquier red social, además, debemos ser precavidos en la información que publicamos, para evitar dar datos a los ciberdelincuentes a los que sacar provecho desde la técnica conocida como ‘Ingeniería social’”, apostilla Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager de Panda Security.