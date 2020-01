Schneider Electric lanza la gama de SAI Galaxy VS con la mejor disponibilidad y eficiencia del sector Comunicae

viernes, 10 de enero de 2020, 12:38 h (CET) La nueva solución integra módulos de baterías inteligentes que ofrecen una mayor disponibilidad y hasta un 99% de eficiencia, lo que permite reducir costes. El Galaxy VS cubre las necesidades de infraestructuras críticas y de Edge. La gama cuenta con SAIs con diferentes capacidades, hasta los 150 kW, en función de las necesidades de los clientes. La solución es compatible con la arquitectura EcoStruxure, lo que simplifica la gestión y monitorización de los SAIs Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha lanzado el nuevo sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) trifásico Galaxy VS, que integra módulos de baterías inteligentes. Se trata de una solución altamente eficiente, modular y fácil de implementar, diseñada para satisfacer los requisitos de energía críticos de las instalaciones de IT, tanto comerciales como industriales. La gama cuenta con soluciones hasta los 150 kW.

El Galaxy VS, con módulos de baterías inteligentes internos, mejora la disponibilidad gracias a una mayor flexibilidad y monitorización de las baterías, a su redundancia y a la capacidad de autoconfiguración. Además, reduce los riesgos al asegurar que las cargas críticas estén siempre protegidas y con tiempos de funcionamiento muy predecibles. La nueva solución se presenta de forma compacta y optimizada, minimizando la huella del SAI, mediante la integración de baterías en el armario del SAI, lo que la convierte en una opción ideal para Edge Computing e infraestructuras críticas.

La solución cuenta con baterías de iones de litio que permiten una restauración más rápida de la energía, protegen la carga incluso durante interrupciones repetidas del suministro eléctrico y proporcionan una vida útil más larga que las baterías tradicionales.

Otras ventajas del Galaxy VS son el ahorro de espacio, gracias a su diseño compacto y a un acceso frontal completo para el mantenimiento, y que sus componentes críticos están construidos mediante una arquitectura modular, lo que permite un servicio más rápido y una mayor tolerancia a los fallos, ofreciendo la máxima disponibilidad. Por otro lado, la solución proporciona hasta un 99% de eficiencia cuando se opera en el modo ECOnversión, una tecnología patentada por Schneider Electric, lo que permite a los usuarios ahorrar en costes y recuperar su inversión inicial en 2-3 años, mediante el ahorro de energía.

Puesto que los componentes críticos del sistema se construyen de forma modular y con un diseño tolerante a los fallos, proporciona redundancia interna a niveles de carga reducidos y un tiempo medio de reparación más corto, lo que se traduce en un aumento del tiempo de actividad y un mantenimiento más sencillo. Esta nueva solución de Schneider Electric cuenta con el Certificado Green Premium que contribuye a un rendimiento sostenible para las empresas.

"Con la creciente demanda de mayores niveles de potencia y eficiencia para las infraestructuras críticas y el Edge Computing, el Galaxy VS y su gama de potencia ampliada satisfacen mejor las necesidades de los clientes y del mercado", asegura Pablo Ruíz-Escribano, vicepresidente de Secure Power de Schneider Electric Iberia."El diseño compacto, tolerante a fallos y modular del Galaxy VS permite una implementación más rápida y proporciona redundancia en un espacio más pequeño que los UPS tradicionales, ahorrando tiempo, energía y dinero a los usuarios ".

