Cuando los partidos se desnudan

A la hora de la verdad, de decidir el Gobierno de España, hemos visto al desnudo a los partidos. Así entre los miembros de Vox, no han faltado las amenazas de muerte al diputado que no votara lo que ellos querían y sus mismos congresistas, entre otras lindezas, fueron los únicos que no aplaudieron a la parlamentaria que fue a votar teniendo cáncer.



En el PP, Casado volvió a mostrar su talante, renovando sus personales a Sánchez y reafirmando sus crudas afinidades con Vox, contra los miembros de su equipo más democráticos o, al menos, más sensatos respecto a lo que conviene a su partido.



Arrrimadas volvió mostrar lo único que sabe hace: el más impolítico montar el pollo, aconsejar a los demás el transfuguismo, recibiendo las merecidas críticas de lo que queda de Ciudadanos.



En fin, que quienes ponen sus esperanzas en una mejor alternativa a las claras deficiencias que tiene el nuevo Gobierno de España lo tienen muy, muy crudo, si no reflexionan y disminuyen las propias.