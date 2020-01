​Enhorabuena por 60 años Juan García, Madrid Lectores

viernes, 10 de enero de 2020, 11:03 h (CET) Manos Unidas ha cumplido 60 años de historia. Han sido seis décadas de lucha incansable por la justicia, desde el Evangelio, a lo largo y ancho del mundo. Todo comenzó en una jornada contra el hambre de la mano de mujeres ligadas a la Acción Católica, entre las que destacaba Pilar Bellosillo.





Han sido 60 años de compromiso infatigable, de excelencia profesional y de honestidad a prueba de bomba. Manos Unidas ha celebrado este Aniversario y lo ha hecho dando las gracias. Para ello entregará sus premios a figuras e instituciones del periodismo y de la empresa, misioneros, voluntarios y socios de muchos años. Los premios, entre los que destaca un galardón extraordinario concedido a la Reina Sofía, se distribuyen en once categorías para señalar a personas e instituciones comprometidas en la lucha contra la pobreza, el hambre y la injusticia. Es un modo de hacer visible que esta lucha no es una utopía sino una causa realista que requiere implicación, paciencia y buen uso de los recursos, pero también una intensa labor de sensibilización social, a la que han contribuido eventos como el Concierto “La Noche de Cadena 100”, uno de los galardonados.











