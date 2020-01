​Miente sobre los ERE de Andalucía

El caso de los ERE en Andalucía sigue abierto. ¿Recuerdan? Hace caci de un mes se informó de que se habían hallado tres cajas fuertes de un metro de altura en la sede de la Agencia andaluza IDEA, que han sido entregadas al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.



“Cajas llenas de papeles de los ERE”, se dijo, y que en vez de aportarlas al juez se guardaron en cajas fuertes. Y han avisado desde la actual Junta de Andalucía: “próximamente vendrán más”.



Susana Díaz se despachaba con que el actual Gobierno andaluz está utilizando el caso de los ERE para difamar. Ha llegado a calificar como “ridículo” lo que se está hablando o haciendo sobre el mayor caso de corrupción política de la historia de España.



No es un caso amortizado, como ha pretendido Susana Díaz, lógicamente porque le interesa muchísimo que se pase página.



La dimensión del caso de los ERE plantea muchas preguntas a cualquier ciudadano. La primera es que se ha condenado a algunos, pero ¿cuántos más estaban al corriente de alguna manera, y no hay – al menos todavía – pruebas de ello?



La otra pregunta es cómo puede ser que hayan aparecido ahora esas tres cajas fuertes. En las investigaciones y registros judiciales, que han sido largos, alguien o algunos han ocultado esas cajas, no parece que meramente por un olvido sin importancia. ¿Quiénes, con nombres y apellidos, han ocultado esas cajas?