Lástima de cinco cerdos

−Hijo, te voy a dar una carrera pero, por lo que más quieras, no me avergüences. −Papá, no sé a qué te refieres. −Mira, a la Dolores de Calatayud se le puede entender: tenía hijos y pasaban hambre, su marido era alcohólico, debido a su belleza nadie le daba trabajo, etc. Pero el Sr. Guitarte ¿qué necesidad tenía de echarse en los brazos de Pedro Sánchez? Lo tenía todo a su favor: el aire, el dinero, el trabajo, el poder… El pan nunca le iba a faltar a sus hijos como le pasó a la Dolores. Puedo comprender que todos tenemos aspiraciones. Puedo comprender que quieras triunfar. Pero no me entra en la cabeza que uno se venda para conseguir lo que quiere a cualquier precio. −No te preocupes, papá, yo no haré eso. Lo que consiga en la vida, será por mi propio esfuerzo. Y no por haber hecho cosas indignas. −Si es así, sentiré que ha merecido la pena las horas extras que hice para pagarte los estudios. Y si no, como dicen por aquí:”Lastima de 5 cerdos que hubiese criado con el dinero que me gasté en ti”.