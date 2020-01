La fuerza del otro

Serán conscientes los políticos que sostienen el actual Gobierno de su responsabilidad en no fallar. Viniera bien a sus señorías no perder de vista esta exigencia y el referente elevado del equilibrio social. Entiendo que no es hora ésta de tensar la cuerda, ni de añadir nuevas ideas sin hacer análisis y vaciado de aquellas que no han servido y hacen obstáculo, que es hora de aplicarse especial y discretamente en sumar fuerzas, las propias y de las del otro, de hacer de la debilidad virtud y, como Ghandi aprendió de Vinoba en la cárcel, de utilizar sabiamente esa fuerza del otro a tu favor para este proyecto (técnicas del "Wu wei", explicadas para quien le interese por José Luis parise; Youtube). Momento, pues, de aplicarse con altura de miras, inteligencia y responsabilidad, para abrir vía a unas soluciones que parten de lo individual, sí, pero que se aplican y buscan también sumarse al desarrollo colectivo.