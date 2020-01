​Sainz afianza con victoria su liderato en el Dakar ​En las cuatro ruedas, el doble ganador del 'raid' se ha adjudicado su segunda victoria de etapa pese a que no había comenzado bien el día y marchaba rezagado en los primeros kilómetros Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 11 de enero de 2020, 10:53 h (CET)

El piloto español Carlos Sainz (Mini) ha afianzado su liderato en la categoría de coches del Rally Dakar tras imponerse en la quinta etapa, una especial de 353 kilómetros con salida en Al-Ula y llegada en Ha'il, mientras que en la categoría de motos la victoria ha sido para el australiano Toby Price (KTM), con el estadounidense Ricky Brabec (Honda) manteniendo su liderato.



En las cuatro ruedas, el doble ganador del 'raid' se ha adjudicado su segunda victoria de etapa pese a que no había comenzado bien el día y marchaba rezagado en los primeros kilómetros.



El madrileño ha ido remontando para imponerse con casi tres minutos a Nasser Al-Attiyah (Toyota) y aumentar a casi seis minutos su distancia en la general sobre el catarí. Por su parte, en la categoría de motos el vencedor del día fue el australiano Toby Price, que conquistó su segundo triunfo parcial en esta edición con algo más de un minuto de ventaja sobre el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna).

