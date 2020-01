Qué es un huevo ecológico y sus beneficios Numerosos estudios científicos han comprobado que los huevos ecológicos son mucho más saludables para el organismo humano Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 10 de enero de 2020, 09:04 h (CET) Los huevos son uno de los alimentos más básicos de cualquier despensa, gracias a su versatilidad y a tener un gran aporte nutricional. Siendo, por tanto, un alimento esencial en nuestra dieta alimenticia.



Los huevos pueden parecer todos iguales, pero no lo son, ya que los huevos provenientes de granjas de pollos ecológicos, son mucho más saludables.



Descubre todo sobre estos tipos de huevos, cómo saber distinguirlos y los beneficios que pueden aportar su consumo a tu salud.



¿Cómo saber que un huevo es ecológico? Para que un huevo sea considerado como ecológico tiene que cumplir algunos requisitos y condiciones, tanto en la alimentación de las gallinas como en su estilo de vida.



Deben salir de una granja de pollos ecológicos, donde las gallinas se crían al aire libre, alimentadas, además, con alimentos orgánicos, sin ningún tipo de químico.



¡Pero eso no es todo! Las gallinas, deben tener unas 8 horas de descanso en un lugar de total oscuridad y un espacio mínimo para poder moverse.



Todo esto, hace que los huevos sean considerados como huevos ecológicos, siendo mucho más saludables para la dieta alimenticia.



Los huevos son uno de los alimentos más básicos de cualquier despensa, gracias a su versatilidad y a tener un gran aporte nutricional. Siendo, por tanto, un alimento esencial en nuestra dieta alimenticia.Seguro que estás pensando: “¿y cómo se que un huevo es o no ecológico?” Es sencillo, presta atención.



Los huevos van marcados por números y letras, bien en el envase o en la cáscara del huevo. Para que un huevo sea ecológico, su primer número tiene que ser un 0.



Cinco beneficios de consumir huevos ecológicos En los últimos años, el consumo de huevos ecológicos ha sufrido un fuerte incremento, esto, en gran parte, se debe a los numerosos beneficios que aporta su consumo a nuestra salud.



Cada vez más, las personas se aseguran de consumir productos ecológicos, que no hayan sido tratados con productos químicos ni manufacturados. ¿Qué beneficios aportan los huevos ecológicos?



Más sabor

El sabor de este tipo de huevos es mucho más natural, consiguiendo un sabor muy potenciado. Este, consigue marcar la diferencia para conseguir las recetas y platos con unos matices mucho más exquisitos.



Mayor tamaño

El tamaño de los huevos de las granjas de pollos ecológicos son más grandes. Esto se debe a que las gallinas de estas granjas, a pesar de poner menos huevos, ponen huevos de mayor calidad y tamaño. Ideal para hacerte una buena tortilla.



Ricos en vitamina B7

En especial, los huevos ecológicos se caracterizan por ser ricos en vitamina B7. Está vitamina es la encargada de conseguir beneficios para la piel y el cabello, consiguiendo que luzcan con un brillo potenciado.



Mejores para la salud

Numerosos estudios científicos han comprobado que los huevos ecológicos son mucho más saludables para el organismo humano. Estos ayudan a evitar algunas enfermedades, tanto infecciosas como invasivas.



Evitar el consumo de sustancias químicas.

Las gallinas, al comer alimentos orgánicos, sin ningún tipo de químico, provoca que el consumidor final, es decir, los humanos, no coman tampoco sustancias químicas de manera indirecta.



En definitiva, consumir huevos ecológicos aporta numerosos beneficios a tu salud.



Ahora ya sabes cómo diferenciarlos, ya que provienen de granjas de pollos ecológicos y su número de código es diferente al resto de tipos de huevos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.