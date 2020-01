Facebook insiste en su política de permitir mentiras en anuncios políticos

Facebook insiste en que no restringirá las mentiras publicadas en los anuncios de campañas políticas, y se niega a dar marcha atrás a una política que ha sido objeto de críticas masivas por parte de legisladores y activistas por el derecho al voto.



Asimismo, Facebook sostuvo que continuará permitiendo la llamada “microfocalización” en anuncios políticos, una táctica que permite focalizar anuncios en un pequeño grupo de usuarios de Facebook. Sus detractores señalan que la microfocalización es una táctica ideal para difundir información falsa.



Esto se produce al tiempo que un ejecutivo de Facebook escribió en un memorando interno que la estrategia publicitaria de la campaña de Donald Trump en Facebook fue clave en su elección en 2016 y que, si Facebook mantiene las mismas políticas publicitarias, podría conducir a su reelección.



En el memorando, Andrew Bosworth escribió: “¿Fue Facebook responsable de la elección de Donald Trump? Creo que la respuesta es sí… Eso me lleva al momento actual, donde las mismas políticas publicitarias se encuentran vigentes. Lo que me hace pensar que podrían generar el mismo resultado ”.