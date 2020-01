Estos han sido los productos más demandados por los españoles en 2019 Los vibradores desbancaron a la tecnología y al calzado como la categoría más buscada por los españoles en 2019 Redacción Siglo XXI

viernes, 10 de enero de 2020, 08:35 h (CET)



Con la resaca navideña aún presente, nos adentramos en el 2020 echando la vista atrás al “orgasmo de ventas” que han supuesto los vibradores, la categoría de productos más buscada por los españoles en 2019 según el listado de los 15 artículos más demandados durante el año pasado, elaborado por el comparador de precios idealo. Si analizamos la tipología de los productos del listado, tecnología (38,09 %), calzado (27,15 %), vibradores (20,34%) y accesorios para mujer (14,43 %) lideraron el ranking de lo más demandado.



Así, los vibradores como el estimulador de clítoris ‘Satisfyer Pro 2’, que aumentó un 497 % su número de búsquedas entre septiembre y diciembre, se colocan en el primer lugar del pódium con un 20,34 % de búsquedas, desbancando a categorías como las botas de mujer (11,47 %) –con el furor de las icónicas Dr Martens británicas– y los sneakers (10,81 %) entre las que destacan las zapatillas plataforma Converse Chuck Taylor All Star Lift High Top en blanco y negro.



Junto con las zapatillas running (4,86 %), las categorías relacionadas con el calzado han registrado un 27,15 % de la demanda de los usuarios.



Pese a la revolución que han supuesto los juguetes eróticos, los españoles siguen demandando artículos y gadgets tecnológicos. Según idealo.es, en 2019 un total de 8 de los 15 productos más requeridos por los usuarios eran de tecnología. Concretamente, el año pasado los productos como la Conga Serie 3090 de Cecotec (robot aspirador), el Xiaomi MI Band 4 (smartwatch), los Apple AirPods (auriculares) y el LG Oled (televisor), así como cámaras, GPS deportivos, consolas y tabletas, significaron el 38,09 % de las búsquedas totales.



Otra de las grandes sorpresas del año en el listado de idealo.es ha sido el aumento de la demanda de otras categorías relacionadas con los accesorios para mujer, posicionando 3 productos entre las 15 más solicitados. En este sentido, las gafas de sol estilo Ray-Ban Original Wayfarer Classic (8 %), seguidas de las planchas de pelo tipo GHD Gold Styler (3,66 %) y los perfumes de mujer (2,77 %) como Dior Joy Eau de Parfum, sumaron el 14,43 % del total de los artículos más demandados.



"Sin duda el 2019 ha sido el año de la revolución sexual con la irrupción del 'Satisfyer Pro 2' que ha despertado más interés que otros productos históricamente muy demandados como son los tecnológicos, el calzado o la ropa", explica Adrián Amorín, country manager de idealo.es. Asimismo, Amorín señala este hecho "como el reflejo de que los españoles optamos cada vez más por los comparadores online y el comercio electrónico prácticamente para todo, con cifras muy por encima de la media europea" en relación a las conclusiones del informe de Bank of América en el que, por primera vez, las ventas a través de Internet en 2019 superaron a las realizadas en los centros comerciales, con 49.000 millones de euros, en base a los cálculos de la AECC y la CNMC.

