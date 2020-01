​A los hombres que no asesinarán este año Si una vez terminado este año no has asesinado a ninguna mujer, encontrarás una libertad, paz interior y satisfacción en ti mismo que ahora no eres capaz de entender Eduardo Cassano

@EduardoCassano

viernes, 10 de enero de 2020, 08:27 h (CET) Hemos comenzado el año con el doble asesinato machista en Esplugues de Llobregat, la noche de Reyes, de un hombre de 27 años a su mujer de 28 años y su hija de 3 años. Pasan los años y los hombres siguen asesinando con total normalidad. Esto tiene que acabar.



Si eres hombre sabrás de la superioridad física y tu capacidad de manipular a la mujer que está a tu lado, o aquella que no quiere saber nada de ti pero te resistes a pasar página. Si eres un hombre de verdad sabrás que poner la mano encima a una mujer es de cobardes. ¿De verdad te consideras un valiente por pegar a esta mujer o eres de esos cobardes que salen corriendo cuando se pelean dos hombres de verdad?



Tú que me estás leyendo, eres de esos hombres que no asesinarán a ninguna mujer este año. Eres el hombre casado y cansado desde hace muchos años, el joven asustado, el celoso que lleva tiempo esperando un compromiso que no llega. Eres ese hombre conformista, o el resignado que tras una comunicación fallida sabe marcharse como un señor.



Eres esa persona insegura, por encima del hombre y la mujer. Eres la persona que no quieres ser pero intentas cambiar; eres quien va a tener toda la ayuda que necesitas tan pronto como la pidas.



Vivimos en una sociedad superficial y egoísta. No sentirse identificado con ello no es motivo para asesinar ni acabar con la propia vida por el camino. Hay una verdad y dos tipos de mujeres en la vida: a las que decepcionamos a corto o largo plazo. Y ninguna de las dos se merece morir por tus sentimientos perturbados.



Si una vez terminado este año no has asesinado a ninguna mujer, encontrarás una libertad, paz interior y satisfacción en ti mismo que ahora no eres capaz de entender. Hazte un favor y experiméntala.

