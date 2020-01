El lado positivo de los alquileres turísticos, por Easy Host Spain Comunicae

jueves, 9 de enero de 2020, 16:07 h (CET) Los alquileres turísticos se han convertido en un auténtico fenómeno social y económico. Hay quien ve en ellos un peligro, pero también tienen un innegable lado bueno. Easy Host Spain, agencia especializada del sector, desvela las ventajas de los alquileres turísticos Las tendencias en turismo no dejan de evolucionar, y hoy los viajeros buscan otro tipo de alojamiento aparte de los hoteles tradicionales para disfrutar de sus vacaciones y escapadas. Sobre todo en las grandes ciudades como Madrid, en las que se buscan cada vez más viviendas de alquiler por unos días, ya que es una forma más económica de viajar.

Hay quienes acusan a este tipo de alquileres de desleal, pero como destaca https://easyhostspain.com/, cuando se hace de una forma regulada hay una buena cantidad de ventajas para todas las partes. Estas son algunas de ellas.

Ventajas para los propietarios

Es evidente que alguien que tiene una vivienda en propiedad, salvo que sea en la que vive, lo que desea es conseguir beneficios económicos. Si se compara con el alquiler convencional de larga estancia, los alquileres turísticos pueden proporcionar hasta 3 veces más rendimiento, dependiendo de zonas y temporadas.

A esto se le une el hecho de que no hay miedo a impagos porque el cobro se hace antes de que los usuarios entren. Y si se gestiona a través de servicios de agencias como easyhostspain.com, tampoco hay riesgo de errores por no cumplir con las obligaciones legales.

Beneficios para los usuarios

Por otro lado, los usuarios que buscan un lugar donde alojarse con comodidad también se benefician de unas incuestionables ventajas. En especial, en lo económico, porque el precio de un alojamiento en alquileres turísticos es sensiblemente menor que el de un hotel, sobre todo si se busca dormir en una zona céntrica, para tenerlo todo más cerca.

Otro punto a favor es la intimidad que se logra en este tipo de alojamientos, que es mayor que la de un hotel. Hay quien no se siente a gusto sabiendo que en la pared de al lado hay gente, y que puede encontrarse con cualquiera en el pasillo. A otros no les supone ningún problema, pero es cuestión de preferencias.

Puntos a favor para la zona en la que se encuentra el alojamiento

Los alquileres turísticos también son interesantes para la zona en la que se encuentran, como indica Easy host spain. Y lo son porque es una buena manera de dinamizar e incentivar el turismo de ciudad, rompiendo la estacionalidad que hay en algunas ocasiones.

Esto ayuda no solo a los propietarios de los propios alquileres, sino también a los negocios que funcionan en los alrededores, ya que quienes se alojan quieren disfrutar de la comida de la zona, animando a los restaurantes y las cafeterías. Incluso a los hoteles, porque no son pocos los que prueban a comer en sus locales gastronómicos.

Hasta el pequeño comercio se beneficia porque los que prefieren preparar la comida en casa no van a traer las cosas, sino que las comprarán allí mismo.

Siempre de forma ordenada

Estos son solo algunos de los beneficios que aporta el alquiler turístico para todas las partes implicadas. Eso sí, siempre que se haga de una manera regulada y dentro de las normas, porque es importante recordar que se trata de una actividad comercial, y como tal está sujeta a unos límites y condiciones.

"Por ello, lo mejor es confiar siempre en agencias especializadas, que se encarguen de gestionarlo todo para proporcionar a propietarios y clientes un servicio de calidad que garantice la comodidad a la hora de viajar" destacan desde Easy Host Spain.

