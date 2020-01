FerroAtlántica del Cinca planea recortes salariales y reducciones de producción para 2020 Comunicae

jueves, 9 de enero de 2020, 16:14 h (CET) La empresa motor de la industria del Cinca Medio oscense, se encuentra en una situación crítica al plantear recortes salariales del 15% y la inaplicación de condiciones del convenio pactado con los trabajadores para 2020. El alto sobrecoste de la energía en España y las decisiones de la dirección de la empresa, hacen que esta situación pueda afectar a 165 trabajadores directos y cientos indirectos FerroAtlántica del Cinca plantea a sus trabajadores recortes salariales del 15% y suprimir la subida pactada para este año 2020, entre otras medidas.

La dirección de FerroGlobe en Madrid y la dirección de FerroAtlántica del Cinca en Monzón han abierto 2 mesas de negociación donde han planteado recortes salariales debido a la difícil situación por la que atraviesa el grupo y la fábrica de Monzón. Estas medidas se quieren implementar inmediatamente, y para el año 2020, fecha en la que termina el Convenio Colectivo firmado hace menos de 2 años.

El grupo y la empresa plantean estos recortes argumentando el presupuesto de reducción de producción a menos del 50% para el año 2020. Esta bajada de producción es debida al alto precio de la energía para las empresas electrointensivas, el alto precio de las materias primas y los bajos precios de los productos terminados, que están ahogando los resultados del grupo y la empresa.

La empresa defiende que han ocurrido recientemente varios factores que han incidido gravemente en el mercado de los manganesos, por lo que está obligada a reducir su producción para 2020 a menos del 50% de su producción anual:

- Aumento en el precio de las materias primas y disminución del precio de los productos terminados.

- Incremento de la oferta de producto terminado por la mayor entrada de producto asiático en Europa.

- Reducción del precio del acero, uno de los principales destinos de las aleaciones de manganeso.

- Aumento en el coste de la energía. Se han disminuido las retribuciones por interrumpibilidad hasta casi 0 y el Gobierno no ha cumplido su promesa de la aprobación de un Estatuto de Consumidores Electrointensivos para abaratar el precio de la Energía. Se debe recordar que en España la energía para este tipo de empresas es 20€/Mw más cara que los principales competidores europeos.

- Incertidumbre en el mercado de la automoción, lo que afecta a la demanda de productos que produce la compañía.

El Comité de Empresa de FerroAtlántica del Cinca y las Federaciones Regionales de Industria de UGT y CCOO denuncian que estas medidas afectarían a 165 trabajadores que componen la plantilla actual de la fábrica. Supondría volver a salarios del 2008 y sin ninguna garantía de viabilidad.

También decir que la compañía ya ha tomado diferentes decisiones que han supuesto el cese laboral de 50 trabajadores, entre trabajadores fijos discontinuos, eventuales y de empresas exteriores.

Desde los Sindicatos se cuestiona el querer resolver el problema atacando a los costes de personal que solamente supone un 11% de la estructura de costes de la compañía.

Además, demandan al Gobierno de España que ponga en marcha cuanto antes el Estatuto para Empresas Electrointensivas, ya que el coste de la energía supone más de un 35% en la estructura de costes de estas compañías, y es allí donde se está poniendo en peligro la viabilidad de este tipo de empresas. Es este sobrecoste de energía en España, el que hace que empresas como FerroAtlántica del Cinca no sean competitivas frente a sus homólogos de países como Francia o Alemania, donde el precio del MW es hasta 20€ más barato.

Las Federaciones Estatales de UGT y CCOO han convocado una movilización el día 22 de enero de 2020, frente al Congreso de los Diputados, para que se adopten las medidas necesarias para apoyar a estas empresas electrointensivas en sus costes energéticos.

Por último, decir, que hace un año el grupo recibió 17M€ por la venta de los activos hidroeléctricos de la antigua Hidronitro, que se utilizaron para enjuagar parte de la importante deuda que tenía el grupo. El comité de empresa pidió un plan industrial para la fábrica de Monzón y, a día de hoy, todavía no se ha presentado ninguna propuesta ni parece que vaya a hacerlo.

Desde el Comité de Empresa su máxima preocupación es el mantenimiento de los puestos de trabajo en Monzón y es ahí donde van a centrar sus esfuerzos. El problema del grupo FerroGlobe, no se solucionará desde aquí, sino que es necesaria una negociación a nivel nacional que aborde todos los problemas del mismo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El lado positivo de los alquileres turísticos, por Easy Host Spain Gestionar las finanzas con un café y más posibilidades de los nuevos espacios Fintech, según The Valley Inteligencia Artificial contra el absentismo laboral gracias a AIS Group Tradeinn supera las expectativas y cierra el año con una facturación de 188 millones Atos impulsa la investigación en la Universidad de Luxemburgo con su superordenador BullSequana XH2000