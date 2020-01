"La Noria", una novela sobre la situación de la mujer musulmana

Un alegato a la igualdad de género que da voz a las víctimas silenciadas “La Noria” es una novela que arroja dolor. El dolor silencioso de muchas mujeres que por su religión y cultura se ven obligadas a callar y mantener las vidas que les han encomendado sin preguntarles. Es el relato de una mujer, Nadia Maz, nacida en Fes, que un día decidió cambiar de destino y vivir en España.

Su narración es un alegato en favor de la búsqueda de derechos de la mujer. Acerca la realidad de la situación de las mujeres musulmanas. Muchas de ellas obligadas a tomar decisiones que no quieren, otras violadas o mancilladas con técnicas de mutilación. La protagonista es una mujer que sufre muchas de las injusticias de una sociedad que justifica sus acciones en pro de un argumentario religioso.

La lectura de “La Noria” no deja indiferentes a quienes creen que otra sociedad más igualitaria, en cuanto a género se refiere, es posible. La voz de “La Noria” es la voz de muchas mujeres anónimas que sufren en sus carnes la ignorancia de muchos que miran hacia otro lado.

Sinopsis del libro

"Esta novela es un documental de sufrimiento de una vida y una sociedad regida por el oscurantismo cultural y religioso. Leerla es admirable ante el tesón que demuestra la protagonista sobreviviendo a tanto sufrimiento.

Una novela extraída del pulmón de la vida musulmana, una novela que habla del maltrato hacia la mujer del que nadie quiere saber nada, un maltrato que pregona el nombre de EDUCACIÓN y RELIGIÓN, algo que es irreal, niñas abatidas, concebidas genéticamente para la sumisión, dibujando un panorama de injusticia en el último siglo, y que deja atrás un rastro de mujeres que terminan suicidándose porque nadie les da voz.

Es una obra que se convierte en un espejo para muchas, una búsqueda de la igualdad en un mundo condenado por la ignorancia".

El autor

"Soy Nadia Maz, una mezcla de raíces, culturas y destinos. Nací en la ciudad patrimonio de la humanidad FES, la ciudad de la cultura y la ciencia, y estudié en la universidad de FES.

He trabajado diecinueve años de profesora en mi país natal, en una playa muy bonita y conocida con el nombre de pueblo de los pescadores, o lo que se conoce en el mapa como MDIQ y muy popular como Rincón. Se sitúa a 28 km de la frontera española con Marruecos y de la ciudad marítima de Ceuta. Como me encantaba la escritura, llegué a publicar dos cuentos en árabe en mi país, Marruecos. He escrito también poesía sobre el amor y la política, dos temas casi prohibidos donde nací.

Un día decidí cambiar mi destino, monté en una barca y me fui deslizando sobre las aguas mediterráneas hasta llegar a Collado Villalba, un pueblo de la sierra de Madrid. Allí dejé mi barca, me dirigí a ejercer mi profesión dando clases de árabe francés bilingüe con academias privadas. También he trabajado en la traducción y la interpretación".