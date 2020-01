Kaya Holdings, Inc. anticipa planes para colocar instalaciones de cultivo de cannabis en Israel Comunicae

jueves, 9 de enero de 2020, 15:22 h (CET) Kaya Holdings, Inc. (OTCQB:KAYS), a través de su subsidiaria de propiedad mayoritaria, Kaya Brands International, Inc. ("KBI") ha informado hoy de los progresos realizados en sus planes de crear en Israel una instalación de cultivo de cannabis de última generación , reconocida mundialmente como líder en la investigación y la tecnología de cultivo de cannabis. Kaya Farms™ Israel tiene previsto cultivar cannabis para exportarlo a los mercados europeos y asiáticos, en cumplimiento de las leyes aplicables Desde mediados de 2019, la dirección de KAYS ha estado desarrollando el proyecto y negociando con el Comité de Gestión de un Moshav (granja colectiva) situada a 25 minutos al noreste de Tel Aviv para arrendar el terreno. Después de consultar con Zysman, Aharoni, Gayer, los abogados de KAYS en Israel, la gerencia confía en que se podrá llegar a un acuerdo definitivo para arrendar la tierra y a las licencias apropiadas aseguradas por el gobierno.



Se está entregando un Memorando de Entendimiento (MOU) formal con el Moshav, que establece los términos básicos del proyecto, incluyendo un arrendamiento de la tierra por 25 años y las disposiciones que rigen el emprendimiento, para su revisión al Comité de Administración del Moshav y a sus asesores. El proyecto prevé una serie de invernaderos de privación de luz con una capacidad de cultivo anual no inferior a 375.000 libras de cannabis de calidad superior para uso médico.



"Pasamos los últimos seis años adquiriendo una experiencia incomparable con el cannabis a través de nuestras actividades de cultivo, venta al por menor y marca de cannabis legal en Oregón - tal vez el más complejo y desafiante escenario del cannabis legal en los EE.UU. Nuestra decisión estratégica de aprovechar nuestra experiencia a nivel internacional nos ha llevado hasta ahora a realizar esfuerzos para franquiciar nuestra marca de venta al por menor, Kaya Shack™, en Canadá, así como nuestro memorando de entendimiento para desarrollar una sucursal de Kaya Farms™ en Grecia", comentó Craig Frank, CEO de KAYS. "El progreso que nos complace reportar hacia el establecimiento de Kaya Farms™ Israel evidencia una pieza más del plan de crecimiento y creación de valor de la Compañía para el año 2020".

"Fue un científico israelí, Rafael Mechoulam, quien aisló por primera vez el químico psicoactivo en el cannabis en el Instituto Weizmann en 1964", añadió W. David Jones, Asesor Senior de KAYS para el Desarrollo de Negocios, Licencias y Operaciones Financieras. "No es una exageración que Israel sea conocido como el "Valle del Silicio del Cannabis Medicinal", y la Compañía está evaluando actualmente trabajar con empresas de tecnología y diseño israelíes, así como con algunas pequeñas granjas locales, para obtener una tracción adicional en la comunidad del cannabis israelí que sirva de trampolín a los mercados europeos y asiáticos a medida que se desarrollen".

KAYS está representada por el bufete de abogados Zysman, Aharoni, Gayer, con sede en Tel Aviv, por sus actividades de cannabis centradas en Israel. www.zag-sw.com.

Nota: Para estar informado de todos los próximos comunicados de prensa y correos electrónicos de los accionistas, por favor ir a www.kayaholdings.com y añadir el correo electrónico a la lista de notificación.

