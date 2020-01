"Reflexiones de una calabaza", el lado divertido y dramático de Álex Barea

Reflexiones de una calabaza es el resultado de un sueño hecho realidad. En la joven vida de su autor, Álex Barea, ha pasado casi de todo. Y eso es lo que se plasma entre sus páginas. Páginas que han llegado a ser libro gracias a la financiación plural de un proyecto de crowfunding que ha podido ver la luz gracias al patrocinio de todos los que han colaborado para que sea esa realidad.





El lector va a encontrar, como se decía más arriba, un popurrí de sentimientos. Porque Álex Barea pasa de la alegría al desconsuelo. Siempre con el tono divertido y dicharachero que le caracteriza. Quienes ya le conocen a través de Youtube y otras redes leerán su tono más desenfadado y elocuente. Pero también hay episodios menos graciosos, como el bullying y el rechazo.





Este libro es puro entretenimiento, como no podía ser de otra manera, viniendo de quien viene. Porque si hay algo que derrocha este joven es pura diversión. Historias hilarantes, simpáticas, de andar por casa algunas, crudas e irónicas otras. Todas ellas se dan cita en Reflexiones de una calabaza.





Sinopsis del libro

"Si bien no puede describirse como una biografía al uso, ya que no está redactada de manera cronológica, sí que es un relato fiel a todo lo que he vivido. Cargado de humor, ironía, sarcasmo, melancolía y nostalgia, el libro refleja no solo mi lado positivo, elocuente y dicharachero que todos conocen y empatizan con mi forma de ver la vida, sino que también muestra el lado oscuro de todo aquello, el bullying sufrido por mi orientación sexual, el rechazo de un entorno por tener sobrepeso al alcanzar la edad adulta, la ansiedad o la plumofobia, sufrida por miembros de mi propio colectivo. Siempre muestro la cara positiva de mi vida en cada uno de mis vídeos. En este libro también me abro para demostrar que todo lo que parece grande en una época determinada se puede superar, se puede seguir adelante.

Con el dramatismo en vena y la risa por bandera, esta obra refleja las luces y sombras de una persona a la que todo el mundo ve fuerte sin conocer su lucha. A través del libro, conoceremos mi lado divertido, el dramático que llevo dentro, la diva del cine de Hollywood que quise ser y la persona en la que me convertí cuando vi que mis sueños no se cumplían".





El autor

Álex Barea (1988), titulado en Diseño Gráfico, youtuber por vocación. "Canario de nacimiento, me puse manos a la obra para ser un buen fotógrafo, pero no era lo mío. Criado rodeado por el amor al cine clásico, poco a poco se me fue quedando corto el amor por estas grandes obras y pronto supe apreciar el arte en cosas como el cine trash y la telebasura. Huyendo de lo básico, siendo estrafalario, hilarante e incoherente a partes iguales, no había otro camino para mí en la vida que entretener, ya sea hablando de cine o televisión. Con una lengua que es del agrado de algunos y odiada por otros, en 2016 decido abrir mi canal de YouTube para mostrar al mundo mi visión del mundo. Adicto al cine, a la telebasura y a las galletas de dinosaurios. Audrey Hepburn, La Veneno, Maria Antonieta o La Pantoja, todo vale en mi mundo, el mundo de Álex Barea, conocido en mis comienzos como Calabaza Canaria. Actualmente comentarista de realities y cine en general, pero a mi manera poco convencional y siempre cargado de ironía".